Der achtfache Ski-Weltcup-Gesamtsieger war 2019 zurückgetreten. Nun soll Hirscher in den Weltcup zurückkehren – aber nicht für Österreich, sondern für die Niederlande

Hirscher will es angeblich noch einmal wissen. APA/BARBARA GINDL

Im alpinen Skisport bahnt sich angeblich ein sensationelles Comeback an. Wie Medien aus Österreich und der Schweiz am Dienstagabend berichteten, soll der achtmalige Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher eine Rückkehr auf die Piste planen. Allerdings will der 35-Jährige offenbar nicht für Österreich antreten, sondern für die Niederlande, dem Heimatland seiner Mutter.

Davor müsste der Österreichische Skiverband (ÖSV) einem Nationenwechsel zustimmen. Für Mittwoch kündigte der ÖSV eine Aussendung an. Hirscher war 2019 sein letztes Rennen gefahren. Nach Informationen der Schweizer Tageszeitung Blick plant der zweifache Olympiasieger, im Sommer in Neuseeland Ranglistenpunkte zu sammeln, um anschließend auch im Weltcup angreifen zu können. Dort, wo er 67 Mal triumphierte. (APA, red, 24.4.2024)