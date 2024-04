In Print sollen Textinhalte stärker in den Fokus rücken, audiovisuelle Formate bekommen im digitalen Bereich mehr Platz

Wien – Am kommenden Wochenende, 27. und 28. April 2024, erscheint die gedruckte Ausgabe von Die Presse und erstmals auch von Die Presse am Sonntag in neuem Design und auch mit neuen Inhalten. Der Relaunch betrifft auch die digitalen Plattformen, der neue Auftritt wurde etwa auf diepresse.com schon umgesetzt.

"Die Presse" mit neuem Layout und neuen Formaten. Foto: Die Presse

"Unter der Woche setzen wir mit der monothematischen Titelseite weiterhin einen klaren journalistischen Fokus auf das Thema des Tages. Der Leitartikel wandert auf die Seite eins und gibt der Einschätzung der Redaktion einen zentralen Platz. Im Blattinneren setzen wir mit neuen Formaten für Analyse, Reportage und Eigenrecherche journalistische Schwerpunkte. Die Presse am Sonntag wird noch magaziniger, Menschen bleiben dort im Mittelpunkt. Das elegante Design mit mehr Weißraum gibt den Geschichten großzügigen Raum und lässt die Bilder in allen Details wirken", beschreibt Chefredakteur Florian Asamer die Neuerungen.

Stefan Fuhrer und Olliver Mayer zeichnen für das neue Design der Presse und der Presse am Sonntag verantwortlich. In Print sollen Textinhalte stärker in den Fokus rücken, audiovisuelle Formate bekommen im digitalen Bereich mehr Platz. (red, 24.4.2024)