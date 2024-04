Starker Doncic war von Harden und Co. nicht zu stoppen – Pacers gleichen dank überragendem Siakam gegen Bucks aus

Easy. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/HARRY

Los Angeles – Angeführt von Basketball-Superstar Luka Doncic haben die Dallas Mavericks in den Play-offs der NBA zurückgeschlagen und ihren ersten Sieg eingefahren. Im zweiten Spiel der Best-of-seven-Serie setzten sich die Texaner in einer packenden Partie mit 96:93 bei den Los Angeles Clippers durch und glichen das Achtelfinale mit 1:1 aus.

Der Slowene Doncic hatte mit 32 Punkten und neun Assists großen Anteil am Auswärtssieg, zudem glänzte er als Verteidiger: Nur zwei der 17 Würfe, die von ihm bewachte Gegenspieler versuchten, landeten im Korb. Der von einer Knieentzündung zurückgekehrte Kawhi Leonard (15 Punkte) blieb bei den Clippers unter seinen Möglichkeiten, James Harden und Paul George waren mit jeweils 22 Punkten die besten Werfer der Kalifornier.

Die Clippers hatten sich als Vierter der Western Conference für die Play-offs qualifiziert, Dallas als Fünfter. Spiel drei der Serie findet in der Nacht auf Samstag in Dallas statt.

Suns abermals schwach

Superstar Kevin Durant steht mit den Phoenix Suns derweil bereits unter Druck. Die Suns verloren auch das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie bei den Minnesota Timberwolves mit 93:105 und sind vor heimischem Publikum nun gefordert. Der dreimalige Olympiasieger Durant, der im herausragend besetzten Kader der USA für die Olympischen Spiele in Paris steht, kam auf 18 Zähler. Bester Werfer der Partie war Minnesotas Jaden McDaniels mit 25 Punkten. Spiel drei der Serie findet in der Nacht zu Sonntag in Phoenix statt.

Pacers gleichen gegen Bucks aus

Die Milwaukee Bucks kassierten unterdessen ohne ihren verletzten Ausnahmespieler Giannis Antetokounmpo den 1:1-Ausgleich in ihrem Achtelfinale gegen die Indiana Pacers. Pascal Siakam führte die Pacers mit 37 Zählern und elf Rebounds zum deutlichen 125:108-Auswärtssieg. Die nächsten zwei Spiele steigen in Indianapolis. (sid, red, 24.4.2024)