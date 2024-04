Bald gibt's wieder neue Hardware von Apple: Der iPhone-Hersteller lädt für den 7. Mai zu einem Launch-Event. Das Motto: "Lass dich frei". Wie gewohnt verrät Apple offiziell noch nicht, worum es gehen wird, die beigefügte Grafik lässt aber wenig Zweifel übrig. Ist darauf doch eine Hand zu sehen, die einen Apple Pencil führt. Das passt zu aktuellen Gerüchten, dass das Unternehmen schon bald neue iPads vorstellen wird.

Großes Update für das iPad Pro

So wird eine größere Überarbeitung des iPad Pro erwartet. Erstmals soll diese mit einem OLED-Display aufwarten können. Erhältlich soll es in Größen mit 11,1 Zoll und 13,1 Zoll sein, größere Varianten mit OLED sollen erst in ein paar Jahren folgen. Zudem soll das iPad Pro in der neuen Generation noch dünner als der Vorgänger werden, und zwar um rund jeweils einen Millimeter. Damit wären die neuen Modelle gerade noch fünf Millimeter dick.

Am 7. Mai um 16:00 findet der nächste Apple-Hardware-Event statt Apple

Der Wechsel auf OLED verspricht einerseits eine bessere Darstellungsqualität, da hier jedes Pixel einzeln angesteuert wird, was unter anderem bessere Kontraste ermöglicht. Zudem verbrauchen OLED-Displays weniger Strom als LCDs oder Mini-LEDs. Im Gegenzug bieten sie normalerweise eine weniger starke Helligkeit, wobei die Hersteller hier zuletzt deutliche Fortschritte gemacht haben.

Wie bei jedem Modell-Update wird es natürlich auch wieder aktualisierte Prozessoren geben. Das neue iPad Pro soll denn auch mit Apples M3-Chip ausgestattet sein, der Vorgänger hatte noch den M2. Anders gesagt: Es wird – moderat – schneller bei CPU- und Grafikleistung. Spannend wird dabei auch, wie gut die jeweiligen Geräte zum Start verfügbar sein werden. So war zuletzt die Rede davon, dass Samsung, das die Bildschirme für die neuen iPad Pros liefert, Probleme bei der Fertigung gerade des 11-Zoll-Modells hat.

iPad Air und mehr

Einen Refresh soll es für die iPad Air-Linie geben, und zwar in einer gewohnten 10,9-Zoll-Version und erstmals auch in einer größeren Ausführung mit 12,9-Zoll-Bildschirm. Auch bei diesem Gerät wird natürlich eine Aktualisierung des Chips und anderer Komponenten erwartet.

Ebenfalls als gesichert gilt die Vorstellung eines neuen Apple Pencils. Dass ein solcher in Entwicklung ist, wurde bereits vor einigen Wochen durch Referenzen im Code von iOS 17.4 belegt. Und dann wäre noch ein neues Magic Keyboard, das ebenfalls am 7. Mail präsentiert werden soll.

Mit dabei

Ob sich all das bewahrheitet, wird sich am 7. Mai zeigen, und zwar ab 16:00. Der Event findet als Live-Stream statt, wer will kann also wieder selbst mitschauen, was Apple wirklich alles so mitbringt. (red, 24.4.2024)