Mit dem ersten Chromecast hat Google vor mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt den Boom günstiger Streaminggeräte ausgelöst. Seitdem hat sich viel getan, zuletzt etwa der Wechsel von einem simplen Casting-Konzept auf eine vollständige Oberfläche auf Basis von Android TV, die via Fernbedienung gesteuert wird. Der aktuell stärkste Chromecast ist allerdings bereits fast vier Jahre alt, ein Hardware-Update steht also dringend an. Genau dieses soll nun heuer kommen.

Upgrade

Google arbeitet an einem neuen Chromecast 4K, das berichtet 9to5Google in Berufung auf mit der Materie vertraute Personen. Der Nachfolger soll sich dabei nicht zuletzt über eine Aktualisierung der Innereien auszeichnen, wird also vor allem einen merklich stärkeren Chip erhalten. Die 4K-Auflösung wird hingegen beibehalten, alles andere wäre auch eine Überraschung, erfüllt doch schon das 2020er-Modell in dieser Hinsicht fast alle aktuell relevanten Ansprüche.

Das aktuelle Chromecast mit Google TV (4K), wie es offiziell heißt. Proschofsky / STANDARD

Das neue Modell soll laut dem Bericht mit einer aktualisierten Fernbedienung einhergehen. Details dazu sind zwar noch nicht bekannt, aber schon im Vorjahr war im Code von Android TV 14 eine Grafik aufgetaucht, die eine Chromecast-Fernbedienung mit einem etwas anderen Layout zeigt. So sind die Lautstärketasten von der Seite auf die Vorderseite gewandelt, zudem soll es einen eigenen Button für eine von den Nutzern bestimmte Lieblings-App geben.

Zu hoffen bleibt auch, dass das neue Chromecast zumindest etwas mehr Speicherplatz als der Vorgänger hat. Die aktuell 8 GB haben sich in vielerlei Hinsicht als Flaschenhals erwiesen. Zwar lassen sich auch via USB-C externe Geräte verbinden, das bringt aber nichts für den Platzverbrauch der Apps oder auch der Software-Updates.

Neues von Nest?

Auch soll sonst endlich wieder frischer Wind in die Smart-Home-Hardwarelinie von Google kommen. Ebenfalls 9to5Google hat in aktuellen Versionen der Google-Home-App Hinweise auf neue Nest-Geräte gefunden. So ist darin etwa ein aktualisierter Nest Hub Max zu finden, die größere Version von Googles smartem Display, die hierzulande nie verkauft wurde. Ebenfalls geplant scheint ein Nachfolger für Nest Audio als Googles smartem Lautsprecher. Bereits vor einiger Zeit war auch von einem weiteren Update für die Nest-Wifi-Linie die Rede.

Was all diese Geräte an Neuerungen bieten sollen, bleibt vorerst unklar. Logischer erscheint dafür der Grund, warum Google nach recht ruhigen Jahren in dieser Hinsicht plötzlich wieder stärker auf das Smart Home setzt – arbeitet das Unternehmen doch an neuen digitalen Assistenten auf Basis generativer KI. Neben Smartphones sind dafür natürlich auch smarte Displays und Lautsprecher ein interessanter Einsatzort. (apo, 24.4.2024)