Tripadvisor kürt mit seinen "Travelers' Choice Awards Best of the Best" jene Unterkünfte, die bei der Community besonders hoch im Kurs stehen

Luxusanlagen wie diese hier auf den Malediven stehen bei den Tripadvisor-Userinnen und -Usern hoch in der Gunst. Getty Images

Millionen Bewertungen können nicht irren: Anhand der Rezensionen, die Userinnen und User in den letzten Monaten auf der Touristikwebsite hinterlassen haben, ernennt Tripadvisor die folgenden Hotels weltweit zu den besten der besten. Nur jene, die von Reisenden Höchstnoten bekommen haben, sind dabei. Sie zeichnen sich etwa durch ein einladendes Ambiente, freundliches Personal, saubere Zimmer oder gutes Essen aus. Interessanterweise ist kein einziges europäisches Haus unter den beliebtesten zehn.

Hier die Top Ten der beliebtesten Hotels der Welt

10. Sofitel Mexico City Reforma, Mexiko-Stadt, Mexiko

Die Top Ten eröffnet das Sofitel Mexico City Reforma in Mexiko Stadt. Es zeichnet sich als luxuriöser Rückzugsort in der Stadt aus und bekommt von seinen Gästen hohe Bewertungen für seine modernen Zimmer, die sowohl viel Platz als auch tolle Ausblicke auf die Stadt bieten. Dank seiner erstklassigen Lage bietet das Hotel laut den Einträgen auf Tripadvisor nahtlosen Zugang zu lokalen Sehenswürdigkeiten und Restaurants. Die Gesamtatmosphäre strahle moderne Eleganz aus, und die außergewöhnliche Liebe zum Detail des Personals sorge für einen unvergesslichen Aufenthalt, heißt es in den Kommentaren.

9. Padma Resort Ubud, Puhu, Indonesien

Begeistert zeigen sich die Tripadvisor-Userinnen und -User auch vom Padma Resort Ubud. Es wird für seine gepflegten, geräumigen Zimmer mit toller Aussicht gelobt. In ihren Kommentaren streichen die Gäste die umfangreichen Annehmlichkeiten des Resorts hervor, etwa den beheizten Infinity-Pool und das luxuriöse Spa. Gute Noten bekommt auch das Personal für den Service. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis sind die Meinungen der Gäste allerdings gespalten. Für Rang 9 reicht's trotzdem.

8. Secrets Akumal Riviera Maya, Akumal, Mexiko

Auf den achten Platz in der User-Gunst schafft es das Secrets Akumal Riviera Maya. Es beeindruckt mit seiner lebendigen Atmosphäre und seinem breiten Unterhaltungsangebot. Zudem verdient der Service im Hotel laut den Gästen gute Noten. Lob erhält es auch für seine Lage. "Tolles Resort mit außergewöhnlichem Kundenservice", hält ein User auf der Bewertungsplattform fest. In einem anderen Eintrag heißt es: "Schildkröten und Tropen – ein unterhaltsamer Kurzurlaub." Ein weiterer Reisender schreibt, als er wieder zu Hause ist: "Komme gerade aus dem Paradies zurück."

7. La Siesta Classic Ma May Hotel, Hanoi, Vietnam

In den Top Ten landet auch das La Siesta Classic Ma May in Hanoi. Gelobt wird es für seine makellose Sauberkeit und die geräumigen Zimmer, die für einen komfortablen Aufenthalt sorgen. Die Userinnen und User heben die Nähe des Hotels zu den lokalen Sehenswürdigkeiten hervor und zeigen sich besonders beeindruckt vom Preis-Leistungs-Verhältnis und den vielfältigen Annehmlichkeiten, die das Hotel bietet – darunter eine Bar auf dem Dach und ein Spa.

6. Emerald Maldives Resort & Spa, Fasmendhoo, Malediven

Eingebettet in eine ruhige Lagune besticht das Emerald Maldives Resort & Spa seine Gäste mit seiner "perfekten Mischung aus luxuriösen Annehmlichkeiten und atemberaubender Aussicht" und macht es zu einer beliebten Wahl für erholsame Ferien am Indischen Ozean. Die Tripadvisor-Userinnen und -User loben die geräumigen Villen und heben die Sauberkeit und den modernen Komfort hervor. "Pures Paradies: Meine Frau und ich hatten das beste Flitterwochenerlebnis, das wir uns je hätten wünschen können", heißt es in einem der Einträge.

5. Iberostar Grand Packard, Havanna, Kuba

Großen Anklang bei der Tripadvisor-Community findet auch das Iberostar Grand Packard. Das Hotel liegt in der Nähe der Altstadt und bietet laut User-Einträgen einen traumhaften Meerblick und einfachen Zugang zu den kulturellen Hotspots Havannas. Lob gibt's von den Gästen auch für die sauberen und geräumigen Zimmer und das stets aufmerksame Personal. "Seit über 20 Jahren reise ich nach Kuba. Das Grand Packard spielt in einer eigenen Liga", schreibt zum Beispiel eine Userin, die offenbar Stammgästin des Hauses ist.

4. Adiwana Suweta, Ubud, Indonesien

Nahe dem Zentrum von Ubud gelegen und dennoch ruhig: Damit überzeugt das Adiwana Suweta seine Gäste – und durch Sauberkeit und professionellen und zugleich herzlichen Service. In den Gäste-Kommentaren auf Tripadvisor liest man: "Ich fühlte mich wie ein König – exzellenter Service ab dem ersten Schritt ins Hotel." Ein anderer User schreibt: "Fantastische Erfahrung. Wenn ich das nächste Mal nach Bali reise, werde ich auf jeden Fall wieder hierherkommen."

3. La Siesta Hoi An Resort & Spa, Hoi An, Vietnam

Die Bronzemedaille in der Gunst der Tripadvisor-Community geht an dieses vietnamesische Hotel. Das La Siesta Hoi An Resort & Spa sei bekannt dafür, seinen Gästen einen ruhigen Rückzugsort zu bieten und traditionellen Charme mit modernem Luxus zu verbinden, heißt es. Die Annehmlichkeiten des Resorts, darunter mehrere Pools und malerische Anlagen, sowie die makellosen und geräumigen Zimmer verdienen gemäß den Kommentaren sowohl hinsichtlich Sauberkeit als auch Komfort gute Noten. Reisende loben das Hotel zudem häufig für seinen außergewöhnlichen Service und sein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

2. Oblu Select Lobigili, Male, Malediven

Auf den zweiten Stockerlplatz schafft es das Oblu Select Lobigili auf den Malediven. Das Resort erhält von seinen Gästen großes Lob für seine luxuriösen und komfortablen Zimmer. Zudem heben die Reisenden in ihren Kommentaren die makellose Sauberkeit sowohl der Zimmer als auch der öffentlichen Bereiche hervor – und die atemberaubende Lage am Indischen Ozean. Auch das Ambiente und das Personal bekommen Bestnoten.

1. Hotel Colline de France, Gramado, Brasilien

Sieger in der Gunst der Userinnen und User ist dieses Boutique-Hotel mitten in der brasilianischen Bergstadt Gramado. Die Gäste stimmen in ihren Kommentaren Lobeshymnen an. "Mein Aufenthalt im Hotel Colline de France war absolut unglaublich", liest man da beispielsweise. Oder: "Das ist ein Märchen, kein Hotel! Elegant, charmant, und alles ist nahezu perfekt." Schon zum dritten Mal in Folge ist das Hotel Colline de France mit mehr als 4000 Fünf-Sterne-Bewertungen in den Top fünf des Rankings. (red, 26.4.2024)