19.40 REPORTAGE

Re: Aufbruch zum Mars Astrophysiker Gernot Grömer ist der Gründer des Österreichischen Weltraum-Forums mit Sitz in Innsbruck. Bereits seit zehn Jahren wird dort an einem Raumanzug-Simulator gearbeitet. Geforscht wird für Mars-Missionen ebenso wie für einen Nano-Satelliten, der nach Weltraumschrott sucht. Bis 20.15, Arte

20.15 COMICVERFILMUNG

Wonder Woman (USA 2017, Patty Jenkins) Gal Gadots erster Einsatz als Diana Prince aka Wonder Woman – eine Idealbesetzung. Inszeniert hat die Comicverfilmung auf der Höhe der Zeit, so mitreißend wie sorgältig, Regisseurin Patty Jenkins. Bis 22.20, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Das Tier im Menschen Was unterscheidet den Menschen vom Tier, und wie groß sind die Ähnlichkeiten? Die Dokumentation erzählt Geschichten von menschlicher Anpassung und tierischer Überlegenheit. Bis 21.45, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Die Russland-Connection Wie die OMV sich selbst und Österreich vom russischen Gas abhängig gemacht hat. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Bestsellerautorin Ildikó von Kürthy, Schauspielerin Kristina Sprenger, Religionswissenschafterin Nicole Bauer und Autor Herbert Hirschler sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.00, ORF 2

Unternimmt illegale Fahrten in die Sperrzone um Tschernobyl: Daria Mureeva in "1986", Arte, 2.20 Uhr. Foto: Baben der Erde

2.20 DRAMA

1986 (D 2019, Lothar Herzog) Elena (Daria Mureeva) studiert in Minsk, ihre Leidenschaft gilt aber der Fotografie. Als ihr Vater ins Gefängnis muss, will sie dessen illegale Geschäfte weiterführen und macht Fahrten in die verbotene Zone um Tschernobyl. Lothar Herzogs betörend fotografierter Film überzeugt mit dokumentarischen wie poetischen Qualitäten. Bis 3.40, Arte