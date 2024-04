Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez legt eine Pause ein. REUTERS/Albert Gea

Madrid – Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat überraschend angekündigt, seine Amtsgeschäfte vorerst ruhen zu lassen. Er müsse "innehalten und nachdenken", schrieb er am Mittwoch in einem Brief, den er auf dem Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) veröffentlichte. "Ich brauche dringend eine Antwort auf die Frage, ob es sich lohnt (...), ob ich die Regierung weiter führen oder auf diese Ehre verzichten soll."

Zuvor hatte ein Gericht die Einleitung einer vorläufigen Untersuchung gegen Sánchez' Ehefrau Begoña Gómez angekündigt. Geprüft werden solle, ob sie sich bei privaten Geschäften der Einflussnahme und Korruption schuldig gemacht habe. (APA, 24.4.2024)