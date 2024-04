Der ServusTV-Kader für die Fußball-Europameisterschaft besteht aus 17 Personen. Der Salzburger Privatsender vertraut bei dem Großevent von 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland unter anderem auf die Expertise von vier Ex-ÖFB-Teamspielern: Zlatko Junuzovic, Martin Harnik, Florian Klein und Sebastian Prödl. Auch Jan Age Fjörtoft und Steffen Freund analysieren das Geschehen. Als Kommentatoren sind Michael Wanits, Philipp Krummholz, Christian Brugger und Kevin Piticev dabei. Es ist aber kein reines Männer-Team, das Fußballfans bei ServusTV empfängt. So ist etwa Alina Marzi als Moderatorin zu sehen und werden drei Reporterinnen für Interviews und Stimmen aus den Stadien sorgen, hieß es in einer Aussendung.

Zlatko Junuzovic, Jan Aage Fjörtoft, Martin Harnik, Florian Klein, Sebastian Prödl und Steffen Freund sind für Servus TV im Einsatz. Foto: Philipp Carl Riedl / ServusTV

Mit ServusTV ist heuer erstmals in der österreichischen Fernsehgeschichte ein Privatsender Rechtehalter einer Fußball-Europameisterschaft. Servus TV zeigt 31 der Spiele, darunter das Eröffnungsspiel, die beiden Halbfinalspiele und das Endspiel sowie alle Auftritte der österreichischen Nationalmannschaft. An ORF 1 wurden 20 Spiele abgetreten. (APA, 25.4.2024)