Umstrittene Kriterien: Wie man Armut misst

Maßstab für absolute Armut ist – so der Fachjargon – die erhebliche materielle und soziale Benachteiligung. In diese Gruppe fallen alle, die sich nach eigener Angabe sieben von 13 EU-definierten Aktivitäten des täglichen Lebens nicht leisten können. Das reicht von einem Urlaub pro Jahr bis zur pünktlichen Bezahlung von Miete, Betriebskosten oder Krediten, vom angemessenen Heizen der Wohnung bis zum Stemmen unerwarteter Ausgaben in der Höhe von 1370 Euro aus eigenen Mitteln. Natürlich sind diese Einschätzungen auch subjektiv gefärbt und möglicherweise von der allgemeinen Stimmungslage geprägt.

Ein anderes Kriterium ist die Armutsgefährdung. In der politischen Debatte wird diese Messlatte häufig angelegt, dabei lässt sich daran nicht ablesen, wie gut ein Haushalt mit dem Einkommen auskommt. Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens – die eine Hälfte hat mehr, die andere weniger – zur Verfügung hat. Das heißt aber nicht, dass diese Menschen zwangsläufig in Not leben. Beispiel: Angenommen, eine Regierung erhöht alle Einkommen um zehn Prozent. Obwohl sich dann auch die schlecht Betuchten mehr leisten werden können, wird die Quote der Armutsgefährdeten nicht sinken, weil gleichzeitig ja das Medianeinkommen steigt. (jo)