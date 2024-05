Welche Chips überzeugen? Wir haben uns durchgekostet. Getty Images

Sauer mit synthetischen Geruchsnoten

Heid Seywald

Von Lay’s, einem echten Urgestein am internationalen Chipsmarkt, hätten wir uns etwas mehr erwartet. Besonders der Geruch stößt der Jury sauer auf. Ein Tester fühlt sich davon sogar an eine Tube Sanitärsilikon erinnert. Aber immerhin gehören die Chips geschmacklich wie auch in Sachen Textur zum oberen Durchschnitt und bröseln nur wenig.

Geruch: 2/10

Geschmack: 6/10

Textur: 6/10

Bröselanteil: 4/10

Gesamt: 5/10

Lay’s Salt & Vinegar, 150 g, € 2,49 bei Interspar

Der geriffelte, knappe Testsieger

Heid Seywald

Die Chips des britischen Herstellers Tyrell’s schaffen es, die Jury zu überzeugen. Neben der Textur ist es vor allem der Geschmack, der die Chips zum Testsieger macht. Die salzigen sowie sauren ­Noten sind präsent und gut ausbalanciert. Außerdem besitzen die Chips einen frischen, unaufdringlichen Geruch. Eine angenehme Genusserfahrung.

Geruch: 6/10

Geschmack: 8/10

Textur: 8/10

Bröselanteil: 4/10

Gesamt: 7/10

Tyrells Sea Salt & Vinegar, 150 g, € 3,79 bei Billa

Die diplomatische Lösung

Heidi Seywald

Die Chips der in Wien ansässigen Marke Kelly’s lassen sich wohl am besten als mehrheitsfähig beschreiben. Im Geruch erinnern die Rohscheiben an britischen Malzessig, und im Geschmack entwickeln sie sich schnell weg von sauer und hin zum Geschmack klassischer Salzkartoffelchips. Das macht das Produkt für fast alle Geschmäcker ansprechend.

Geruch: 6/10

Geschmack: 6/10

Textur: 7/10

Bröselanteil: 4/10

Gesamt 6/10

Kelly’s Chips Salt & Vinegar, 150 g, € 2,79 bei Billa

Eher durschnittliches Boutiqueprodukt

Heidi Seywald

Wer gerne besondere Produkte kauft, könnte mit den Superbon-Chips viel Spaß haben. Die Chips sind vegan, glutenfrei und werden in Madrid hergestellt. Abgesehen von der Textur sind die Rohscheiben im Test aber leider nur beim Preis aufgefallen. Wem neben Geschmack auch das Verpackungsdesign wichtig ist, dem seien diese Chips empfohlen.

Geruch: 4/10

Geschmack: 5/10

Textur: 7/10

Bröselanteil: 5/10

Gesamt 5/10

Superbon Salt & Vinegar, 135 g, € 3,90 bei Ginny & Pepper

Tolle Säure, nur etwas zu fettig

Heidi Seywald

Toll, dass die Kettle-Chips, ihrem Namen nach, per Hand in kleinen Mengen im Kessel frittiert werden. Leider ist das Produkt aber unser großer Verlierer. Im Direktvergleich schmecken die Chips weitaus fettiger, das macht sich auch durch Rückständen an den Fingern bemerkbar. Darüber hinaus hatte die Jury mit vielen Bröseln zu kämpfen.

Geruch: 4/10

Geschmack: 2/10

Textur: 5/10

Bröselanteil: 8/10

Gesamt 3/10

Kettle Sea Salt & Vinegar, 130 g, € 3,49 bei Billa Plus

Auffällig unauffällig im Geschmack

Heidi Seywald

Die Chips des spanischen Herstellers Torres halten sich geschmacklich wie auch olfaktorisch im Hintergrund. Sie besitzen nur wenig Säure und riechen kaum nach Essig. So schmecken die Rohscheiben im Direktvergleich eher nach herkömmlichen Salzchips als nach Essig. Dafür sind die Textur und der niedrige Bröselanteil zu loben.

Geruch: 4/10

Geschmack: 3/10

Textur: 6/10

Bröselanteil: 3/10

Gesamt 5/10

Torres Tapas Vinegar, 125 g, € 2,99 bei Interspar

(Julian Umhaller, red, 2.5.2024)