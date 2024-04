Jessica ist zwar eine Königstochter – ihr Papa heißt schließlich Karl König –, aber sie spielt lieber mit Fuß- als mit Goldbällen. Als ihr Ball in einer dreckigen Regenlacke landet, holt ihn Frosch Josch, ein Urururururenkel des Froschkönigs, für sie da raus. Sonst aber hat diese Geschichte wenig mit dem bekannten Märchen zu tun. Hier wird nämlich das Mädchen in einen Frosch verwandelt und will dann mit Josch zusammen auf eine Moor-Blubber-Party. Dabei brauchen sie unbedingt deine Hilfe! Du musst sie über ein Würfelspiel, das im Buch platziert ist, dorthin bringen. Es gilt, Gefahren wie Schwimmbecken, Straßen und Fressfeinde zu überwinden und Rätsel zu lösen, um weiterzukommen. So beförderst du sie nicht nur ans Ziel, du erfährst in diesem spaßigen "Nicht-Märchen" auch viel über Artenschutz und exotische Amphibien. (25.4.2024)

Das Buch wurde für euch ausgewählt vom Institut für Jugendliteratur.