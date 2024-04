Der Thermonator ist ein Roboterhund mit einem Flammenwerfer auf dem Rücken. Screenshot Youtube/Throwflame

Vierbeinige Roboterhunde haben sich längst etabliert und dienen etwa Einsatzkräften in Katastrophengebieten oder können sogar Menschen in gefährlichen Situationen ersetzen. Der bekannteste vierbeinige Roboter, Spot von Boston Dynamics, wird sogar als eine Art "Polizeihund" eingesetzt. Jüngst wurde sogar erstmals ein Roboter bei einem Polizeieinsatz erschossen.

Aber es gibt derartige Roboter auch für den zivilen Markt. Da wäre etwa der Unitree Go2 zu nennen, den man schon ab rund 1600 Dollar kaufen kann. Ein solcher Roboter kann kleinere Lasten tragen, Hindernisse erkennen und überwinden, und er kann sogar von selbst aufstehen, sollte er einmal hinfallen. Der Roboterhund ist sogar in der Lage, sein Herrchen zu erkennen, und kann ihm bei Fuß folgen. Eine harmlose Spielerei für Enthusiasten. Oder einfach "fad", wenn es nach einem US-Unternehmen geht. Die Firma Throwflame hat nämlich jetzt den Go2 ein wenig modifiziert und dem Roboterhund einen Flammenwerfer auf den Rücken geschnallt, wie Gizmodo berichtet.

Das Unternehmen nennt seine jüngste Kreation übrigens den "Thermonator". In den USA kann der Roboter um 9420 US-Dollar bestellt werden. Der Versand ist übrigens gratis.

The Robot Dog With A Flamethrower | Thermonator

Available now https://throwflame.com/products/thermonator-robodog/ This quadruped is coupled with the ARC Flamethrower to deliver on-demand fire anywhere! Throwflame

Bei dem Flammenwerfer handelt es sich um den ARC Flamethrower, einer Waffe, die ebenfalls von dem Unternehmen hergestellt wird und üblicherweise mit einer Picatinny-Schiene auf einem Sturmgewehr montiert wird. Man kann den Flammenwerfer aber auch als Stand-alone-Waffe benutzen und ihn mit Optiken und Zusatzgriffen ausstatten – oder ihn eben auf einem Roboterhund montieren.

Ausgelöst wird das feurige Inferno bequem per Fernbedienung. Auf dem Smartphone kann man die Bilder und Videos vom Einsatz des Roboters abspeichern. Getankt wird wahlweise Benzin oder Napalm. Der Flammenwerfer selbst hat eine Reichweite von rund neun Metern.

Bei Throwflame ist man jedenfalls von der Qualität des eigenen Produkts überzeugt: Auf den Flammenwerfer gewährt das Unternehmen eine lebenslange Garantie.

Einsatzzweck? Fragwürdig

Bleibt nur die Frage: Wozu das alles? Auch darauf hat man bei Throwflame eine Antwort: Der Thermonator sei zur Waldbrandbekämpfung, im Landwirtschaftsmanagement, im Bereich Umweltschutz sowie zum Einsatz in der Unterhaltungs- und Special-Effects-Branche geeignet. Außerdem helfe der flammenspeiende Roboterhund bei der Schnee- und Eisräumung, heißt es auf der Website des Herstellers.

Der Thermonator sei in den meisten US-Bundesstaaten legal, nur in Kalifornien muss eine kleinere Spritzdüse verwendet werden. Im Bundesstaat Maryland braucht man eine Erlaubnis, will man einen Flammenwerfer führen. Auch nach Kanada liefert das Unternehmen sein neuestes Spitzenprodukt, wie man stolz erklärt. Wer jetzt von Österreich aus auf den Bestellen-Button klickt, der macht sich aber möglicherweise strafbar. Denn Flammenwerfer fallen in Österreich in die Waffenkategorie A und sind somit eine verbotene Kriegswaffe. (red, 25.4.2024)