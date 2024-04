Brandstiftung wird laut Polizei nicht ausgeschlossen. Verletzt wurde beim Vorfall in Eibesbrunn niemand

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz. IMAGO/Panthermedia

Großebersdorf – In Eibesbrunn in der Gemeinde Großebersdorf im Bezirk Mistelbach (Niederösterreich) sind in der Nacht auf Donnerstag ein Dutzend E-Autos durch Feuer zerstört worden. Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen, bestätigte Polizeisprecher Stefan Loidl entsprechende Medienberichte. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

Die Feuerwehr war kurz nach Mitternacht in die Gewerbestraße in Eibesbrunn alarmiert worden. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Großebersdorf wurde Alarmstufe drei ausgerufen. Loidl zufolge ist neben den E-Autos auch ein weiteres Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde niemand.

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Wolkersdorf berichtete noch in der Nacht, dass bei einigen Fahrzeugen der Brand immer wieder aufgeflammt sei, da die Akkus beschädigt seien und durchgehen würden. Man spreche diesbezüglich von einem "Thermal Runaway". (APA, 25.4.2024)