Klaus Otto Nagorsnik, langjähriger "Jäger" der Sendung Gefragt – Gejagt, ist gestorben. Er wurde 68 Jahre alt. Das teilte die ARD am Mittwoch mit. Der gebürtige Münsterländer arbeitete bis zum Antritt seiner Pension als Bibliothekar in der Stadtbücherei Münster. In der Sendung firmierte er folgerichtig auch als "Bibliothekar".

Er war leidenschaftlicher Quiz-Spieler und gewann bei Quiz-Meisterschaften zahlreiche Titel, so die ARD. Nagorsnik ist etwa mehrfacher Gewinner des Deutschland-Cups des Deutschen Quizvereins.

Otto Nagorsnik ist gestorben. ARD/Uwe Ernst

Nagorsnik war ab 2014 – damals noch im NDR-Fernsehen – einer der Jäger bei der erfolgreichen ARD-Spieleshow Gefragt – Gejagt. In der Vorabendsendung mit Moderator Alexander Bommes tritt ein Team von vier Kandidatinnen und Kandidaten gegen ein Mitglied der Quiz-Elite an.

Die bereits vorproduzierten Folgen der neuen Staffel von Gefragt – Gejagt mit Klaus Otto Nagorsnik werden im Gedenken an ihn ab 13. Mai 2024 in der ARD zu sehen sein. (red, 25.4.2024)