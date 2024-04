"Ohne Wasser, Essen oder Tageslicht" Geisel spricht in Hamas-Video von "Hölle" – Appell der Eltern

Die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas hat am Mittwoch ein Video einer aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geisel veröffentlicht. Die Eltern von Hersh Goldberg-Polin, die der Nutzung des Geiselvideos für die Berichterstattung zugestimmt haben, wandten sich daraufhin mit einem Appell an die Öffentlichkeit