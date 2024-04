41 Stunden pro Woche – geht es nach einigen Vertretern der Industrie und der Volkspartei, dann sollten wir alle künftig nicht weniger, sondern noch mehr arbeiten.

Und das sorgt für viel Aufregung – in der Bevölkerung und auch am anderen Ende des politischen Spektrums, das eine 32-Stunden-Woche bei vollem Lohn fordert.

Wir sprechen heute darüber, was für und was gegen mehr Arbeitszeit spricht. Und wieso diese Debatte an ihrem Ziel vorbeischießt. (red, 25.4.2024)

