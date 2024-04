21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Schutz oder Schuss – Wie umgehen mit Bär und Wolf? Spätestens seit letztes Frühjahr ein 26-jähriger Jogger im italienischen Trentino von einer Bärin getötet wurde, wird wieder über das Zusammenleben von Großraubtier und Mensch in Europa debattiert. Die Korrespondentinnen Ines Pedoth, Vanessa Böttcher und Christian Wehrschütz haben sich in Südtirol, Frankreich und Slowenien umgehört. Bis 22.00, ORF 2

21.50 SCHWERPUNKT

Heavy Metal Thunder Arte huldigt einen Abend lang Schwermetallklängen, u. a. mit der Iron-Maiden-Tour-Doku Flight 666 und dem Genre-Rückblick Heavy Metal Kingdom um 23.45. Bis 1.40, Arte

Agentin und Mutter: Das abenteuerliche Leben von Ruth Werner alias Ursula Kuczynski beleuchtet die Doku "Die Jahrhundertspionin" – ORF 2, 22.35 Uhr. Foto: ORF / Oxford Digital Media Limited

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Jahrhundertspionin – Agentin im Dienste Stalins Ruth Werner alias Ursula Kuczynski gilt als erfolgreichste Kundschafterin der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Die Spieldoku beleuchtet das abenteuer­liche Leben der Spionin, die britische Atomgeheimnisse stahl und an die Sowjets gab. Bis 23.20, ORF 2

22.50 MUSIKPREIS

Amadeus Austrian Music Awards 2024 FM4-Moderatorin Nina Hochrainer und Ö3-Moderator Philipp Hansa präsentieren die Verleihung des Musikpreises live-zeitversetzt aus dem Wiener Volkstheater. Bis 0.40, ORF 1

22.50 KOMÖDIE

Eins, zwei, drei (One, Two, Three, USA 1961, Billy Wilder)

C. R. MacNamara (James Cagney), Coca-Cola-Filialboss im Westberlin des Jahres 1961, setzt alles daran, sein Imperium über den Eisernen Vorhang hinweg in den Osten auszudehnen. Für Komplikationen sorgt seine Tochter, die heimlich einen Jungkommunisten (Horst Buchholz) hei­ratet. In Billy Wilders rasanter Satire bekommen inmitten des Kalten Krieges alle ordentlich ihr Fett ab. Bis 0.35, BR