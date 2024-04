Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi wird mit Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti die Partie Inter vs. Torino leiten

Die leitende Maria Sole Ferrieri Caputi. REUTERS/Jennifer Lorenzini

Mailand - Die italienische Schiedsrichtervereinigung gab am Donnerstag bekannt, dass beim Spiel Inter Mailand gegen den FC Torino am Sonntag in der italienischen Fußballliga Serie A erstmals ein komplett aus Frauen bestehendes Schiedsrichterteam die Partie leiten wird. Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi wird von Francesca Di Monte und Tiziana Trasciatti assistiert.

Caputi war die erste Frau, die 2022 ein Serie-A-Spiel gepfiffen hat. Diese Saison steht sie bei sechs Einsätzen in der höchsten Spielklasse. (APA, 25.4.2024)