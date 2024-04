Bis Jahresende 2024 soll Optimus in Tesla-Fabriken eingesetzt werden, ab 2025 soll der Verkauf an andere Unternehmen erfolgen

Tesla ist mit dem Optimus unter Zugzwang geraten. Gear Musk

Teslas humanoider Roboter Optimus soll noch bis Ende 2024 "in einem begrenzten Umfang" in einer Tesla-Fabrik nützliche Aufgaben erfüllen, der Verkauf an andere Unternehmen soll bis Ende 2025 erfolgen, wie Tesla-Chef Elon Musk laut einem Bericht von Heise Online in einem Gespräch mit Investoren mitteilte. Das seien aber aktuell nur "Vermutungen", fügte Musk hinzu: Fixiert sei dieser Zeitplan noch nicht.

Erneut betonte Musk in diesem Kontext auch die Wichtigkeit von Optimus für das Unternehmen Tesla. Für den Einsatz in der Industrie soll Optimus laut Musk "empfindungsfähig" gemacht werden: So sei er in der Lage, sich in seiner Umgebung zurechtzufinden und Aufgaben auf Zuruf zu erledigen. Mittlerweile könne Optimus unter Laborbedingungen einfache industrielle Aufgaben ausführen, so Musk weiter.

Unter Zugzwang

Inzwischen ist Tesla mit Optimus unter Zugzwang, weil konkurrierende Unternehmen wie Figure, Apptronik und UBTech ihre humanoiden Roboter teilweise bereits in Fabriken von BMW, Mercedes-Benz und Nio einsetzen oder deren Verwendung dort geprüft wird, heißt es in dem Artikel des Fachmediums. Teils seien die Roboter in der Lage, selbstständig neue Fähigkeiten zu erlernen. Viel Potenzial wird auch dem neuen Atlas von Boston Dynamics zugeschrieben.

Musk muss daher nachlegen, um die Investoren bei Laune zu halten. In einem ähnlichen kommunikativen Schwenk wurden auch günstigere Tesla-Modelle für die nahe Zukunft angekündigt, um den jüngsten Umsatzrückgang zu übertönen. (red, 26.4.2024)