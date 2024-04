Über 400 Millionen Nutzerinnen und Nutzer soll die Social-Media-Plattform bereits haben. REUTERS/Dado Ruvic

Nach Anpassungen an seiner Plattform für Werbeanzeigen hat Snap die Umsatzerwartungen übertroffen und damit seine Aktie beflügelt. Die Erlöse wuchsen im ersten Quartal um ein Fünftel auf 1,2 Mrd. Dollar (1,12 Mrd. Euro) und damit etwas mehr als Experten erwartet hatten, wie der Snapchat-Mutterkonzern am Donnerstag mitteilte. Auch die Nutzerzahlen lagen mit 422 Millionen über den Prognosen der Analysten von 419,6 Millionen.

Im nachbörslichen Handel legten die Wertpapiere um 25 Prozent zu. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Santa Monica hat im vergangenen Jahr daran gearbeitet, die Zielgenauigkeit von Werbung zu verbessern und die Interaktion mit den Anzeigen zu vereinfachen. Nun laufe das Geschäft besser als erwartet, erklärte der Konzern in einem Schreiben an die Aktionäre. Auch ein mögliches TikTok-Verbot in den USA könnte Snap zugute kommen, sagten Werbetreibende der Nachrichtenagentur Reuters. Snap werde ein zusätzliches Stück vom Marketingkuchen abbekommen, falls TikTok nicht mehr verfügbar sei, hieß es zur Begründung.

Für das zweite Quartal peilt Snap einen Umsatz zwischen 1,23 und 1,26 Mrd. Dollar an und übertrifft auch bei der Prognose die Markterwartungen, die 1,22 Mrd. Dollar in Aussicht gestellt hatten. Die Userzahl soll auf 431 Millionen Nutzer anwachsen. (APA, 26.4.2024)