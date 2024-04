Die meisten Posten sind in Wien zu besetzen, die Hauptausschreibungsfrist endet Anfang Mai

Die Ausschreibungen sind nicht gleichmäßig über das ganze Bundesgebiet verteilt. APA/EVA MANHART

Wien – Für das kommende Schuljahr sind erneut 6821 Lehrerstellen bzw. rund 4500 Vollzeitäquivalente mit 100.000 Unterrichtsstunden ausgeschrieben worden. Das teilte das Bildungsministerium in einer Aussendung am Freitag mit. Die Hauptausschreibungsfrist endet am 3. Mai, bewerben kann man sich über eine zentrale Plattform.

Das entspricht in etwa den Zahlen des Vorjahres. Damals waren 6846 Posten an den Schulen ausgeschrieben – sie wurden (unter anderem mit Lehramtsstudierenden und Quereinsteigern) auch besetzt.

"Die zentrale Plattform bietet den Bewerberinnen und Bewerbern die Möglichkeit, sich einen besseren und einfacheren Überblick zu verschaffen und sich der Zeit entsprechend zu bewerben", erklärt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. "Ich bin zuversichtlich, dass wir auch in diesem Jahr – insbesondere aufgrund unserer umfassenden Maßnahmen durch die Kampagne 'Klasse Job' – alle offenen Lehrstellen besetzen werden können."

Keine gleichmäßige Verteilung

Die Ausschreibungen für die Voll- und Teilzeitstellen sind nicht gleichmäßig über das Bundesgebiet verteilt. Die mit Abstand meisten Posten sind zwar in Wien (2164) zu besetzen. Die zweitmeisten sind allerdings praktisch gleichauf in Niederösterreich (1000) und im wesentlich kleineren Tirol (1016) ausgeschrieben, dahinter folgt Oberösterreich (749). Auf Platz fünf liegt schon Vorarlberg (544), gefolgt von der Steiermark (510), Salzburg (350), dem Burgenland (245) und Kärnten (243).

In den kommenden Wochen werden noch vereinzelt weitere Stellen ausgeschrieben, die kurzfristig (etwa durch Karenzen) für das nächste Schuljahr frei werden. (APA, 26.4.2024)