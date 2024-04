Wenn sich Privates mit Beruflichem mischt, wird es meist kompliziert. So auch hier - zu sehen am Sonntag im ORF und in der ARD

In der Liebe muss man immer an das Beste und an das Schönste glauben. Sonst wird das nichts", sagt eine Freundin zu Max. Als ob das so einfach wäre! Den Kölner Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) geht dieser neue Fall in Diesmal ist es anders ganz schön an die Nieren. Oder besser: mitten ins Herz.

Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Nicola Koch (Jenny Schily). ORF/WDR/Martin Valentin Menke

Aber wie das mit der Liebe so ist, ist der Kopf selten bei der Sache, vielmehr vertraut man auf sein Bauchgefühl. Und das geht bei Max ganz tief, denn diesmal ist es eben anders. Die Beziehung zur Journalistin Nicola Koch (schön verliebt: Jenny Schily) lässt sich gut an, da könnte mehr draus werden.

"Streuner werden niemals häuslich"

Kollege Schenk (Dietmar Bär) ist skeptisch, "Streuner werden niemals häuslich", kommentiert er das junge Glück, das durch einen Mordfall gestört wird. Peer Schwarz liegt überfahren auf der Straße, sein Geld verdiente er durch Erpressung. Im Internet suchte er nach Fotos oder anderen Infos von früher, von denen bekannte Menschen nicht wollen, dass sie wieder hochgespült werden.

Eine der Betroffenen ist auch der ehemalige Schlagerstar Mariella Rosanelli (Leslie Malton), die heute ein Jugendzentrum leitet, das sie mit ihren musikalisch-kommerziellen Erfolgen aus der Vergangenheit finanziert. Und die einiges zu verbergen hat.

Wenn sich Privates mit Beruflichem mischt, wird es meist kompliziert. So auch hier. Und wenn dann noch zu wenig miteinander gesprochen wird, sich Misstrauen breitmacht und Lügen die noch frische Beziehung vergiften, wird es tragisch. Und wie! Dass uns Regisseur Torsten C. Fischer und Autor Wolfgang Stauch im Off an den Gedanken der beiden Liebenden teilhaben lassen, ist aber dann doch ein bisschen zu viel des Guten. (Astrid Ebenführer, 28.4.2024)