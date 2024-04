Man kennt sich: Thomas Tuchel (seinerzeit Mainz-Trainer) und Ralf Rangnick (seinerzeit Hoffenheim-Trainer) trafen sich etwa im Oktober 2009. imago sportfotodienst

München – Mit den Hashtags "KoanRangnick" und "rotgegenrangnick" wird auf X (vormals Twitter) aktuell Stimmung gegen einen Wechsel von Ralf Rangnick zum FC Bayern München gemacht. Der derzeitige ÖFB-Teamchef gilt nach den Absagen von Leverkusen-Meistertrainer Xabi Alonso, Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann und Aston-Villa-Coach Unai Emery als heißer Kandidat auf die Nachfolge von Thomas Tuchel.

Moniert wird, dass der ÖFB-Teamchef mit seiner Red-Bull-Vergangenheit nicht zu den Bayern passe und wegen des Engagements mit dem österreichischen Nationalteam bei der EM im Sommer erst hernach zur Verfügung stehe und daher keine oder nur sehr eingeschränkt Zeit für die Kadererstellung und Vorbereitung habe.

Es wurde sogar eine Online-Petition mit dem Titel "Wir wollen Juppel (Thomas Tuchel) und keinen Rangnick!" gestartet, die sich Tuchels Verbleib in München über den Sommer hinaus wünscht. Bis Freitagmittag wurden bereits mehr als 13.000 Unterschriften gesammelt.

Tuchel hat für die Online-Petition von Bayern-Fans, die sich seinen Verbleib in München wünschen, in der heißen Endphase der Saison in der deutschen Bundesliga keine Funken Aufmerksamkeit übrig. Er wich der Frage nach seinem möglichen Nachfolger Rangnick humorvoll aus. "Das ist nicht nur der Krach machende Nachbar, das ist der Nachbar um drei Uhr in der Nacht, diese Frage", sagte Tuchel am Freitag und lächelte.

"Nicht mein Thema"

Zuvor hatte der Coach darüber philosophiert, dass seine Bayern jegliche Nebengeräusche ausblenden müssten angesichts der entscheidenden Saisonphase mit dem Halbfinale der Champions League gegen Real Madrid (Hinspiel am Dienstag, 21.00 Uhr/Prime Video). Er selbst nehme sich beim Thema Rangnick daher "die Freiheit, meinen Kopfhörer auf 'noise cancelling' zu stellen und es zu ignorieren. Das Thema wird mir nicht helfen für morgen oder Dienstag - und es ist nicht mein Thema", sagte der zum Ende der laufenden Saison scheidende Trainer.

"Es kann in den nächsten elf Tagen um nichts anderes gehen als Fußball", sagte Tuchel vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) und betonte: "Für alles andere gibt es keine Kapazität – egal, ob angenehm oder unangenehm." Auch er selbst "erlaube" sich keine Ablenkung: "Wir sind im absoluten Fokus."

Angesichts der vielen Themen rund um den Verein meinte Tuchel: "Es ist nicht nur die laute Straße, wir haben auch noch ein paar Nachbarn, die Krach machen." Dabei habe der FC Bayern schon gegen Frankfurt "eine Prüfung zu schreiben" mit dem Ziel, die Qualifikation für die Königsklasse vorzeitig klar zu machen. Daher gelte: "Ohrstöpsel rein und lernen."

Allerdings sei es auch so: "Wir brauchen uns nicht das Märchen zu erzählen, dass wir zu 100 Prozent nur an Frankfurt denken." Real sei "ein Hintergrundgeräusch. Das ist, wie wenn sie an einer laut befahrenen Straße wohnen." Entweder man gewöhne sich daran und finde seine Wohnung gut - oder man störe sich "permanent daran". (APA, dpa, sid, red, 26.4.2024)