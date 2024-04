"Das ewige Leben", "Columbo – Mord per Telefon", "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" - mit Radiotipps

20.15 DRAMA

Die Flut – Tod am Deich (D 2023, Andreas ­Prochaska) Der österreichische Regisseur Andreas Prochaska (Das finstere Tal) inszeniert die Geschichte einer Schicksalsgemeinschaft an der friesischen Nordseeküste, die – den brachialen Kräften der Natur ausgesetzt – zwischen Fortschritt und Aberglauben ­hin- und hergerissen ist. Eine verheerende Sturmflut reißt eine Familie auseinander. Mit u. a. Philine Schmölzer, Janina Stopper und Franziska Weisz und in Anlehnung an Theodor Storms Meisternovelle Der Schimmelreiter. Mehr darüber können Sie hier lesen. Bis 22.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTARFILM

1874: Geburtsstunde des Impressionismus Zum 150. Jahrestag der ersten Impressionisten-Ausstellung blickt der Dokumentarfilm auf die Anfänge dieser künstlerischen Revolution zurück, deren Protagonisten weltberühmte Künstler wie Claude Monet, Edgar Degas, Paul Cézanne oder Pierre-Auguste ­Renoir waren. Bis 21.50, Arte

21.50 BRENNER-KULT

Das ewige Leben (Ö 2015, Wolfgang Murn­berger) Wenn Brenner (Josef Hader) nach Graz in das Haus seiner Mutter zurückkehrt, meint man, er sei ganz unten angekommen. Als er dann noch durch einen Kopfschuss verletzt wird, macht sich der ehemalige Kriminalist auf die Suche nach seinem Mörder, obwohl alle behaupten, er sei es selbst gewesen. Stimmige Verfilmung des Romans von Wolf Haas. Bis 23.50, ORF 1

23.05 KAMPF UM UNABHÄNGIGKEIT

Januar (LV 2023, Viesturs Kairišse) Jazis träumt vom Filmemachen und von der ­Liebe. Der Protest seiner Landsleute ändert alles. Intensives Drama, das auch ins Oscar-Rennen ging, vor dem Hintergrund des ­lettischen Unabhängigkeitskampfs im ­Jänner 1991. Bis 0.40, 3sat

23.50 KULTINSPEKTOR

Columbo – Mord per Telefon (How to Dial ­Murder, USA_1978, James Frawley) Der Psychologe Dr. Eric Mason (Nicol Williamson) entdeckt, dass sein Kollege Charles Hunter ein Verhältnis mit seiner Frau hatte. Um sich an ihm zu rächen, richtet Mason seine zwei Hunde scharf ab und arrangiert, dass sie ihn töten. Columbo (Peter Falk) ist gefragt. Mit von der Partie ist auch Sex and the City-Star Kim Cattrall. Bis 1.00, ORF 2

Streamingtipps

SLOW TV

Die große Elchwanderung – Das Live-Event Entspannung finden und Elche in Schweden bei Äsen oder beim Herumstehen in der Landschaft beobachten. Fixprogramm für alle, die es langsamer mögen. Rund zwei Wochen brauchen die Elche für ihren Weg von der Küste ins Landesinnere. RTL+

Ruhe und Entspannung finden mit dem Elch und RTL+: Der Sender zeigt"Die große Elchwanderung" als Live-Event für Fans des Slow TV. IMAGO/blickwinkel

MUSIK FÜR MASSEN

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

Seit mehreren Jahrzehnten steht die US-Band für radiotaugliche Ohrwürmer, mit denen sie sich ein Millionenpublikum erspielt hat. Regisseur Gotham Chopra verspricht einen Blick hinter die Kulissen und private Einblick inklusive zahlreicher Archivaufnahmen. Disney+

TODESFÄLLE

The Jinx 2 Die sechsteilige Dokumentarserie The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst erzählte 2015 vom Leben des Erben eines New Yorker Immobilienimperiums. Konkret wurden drei Todesfälle mit Durst in Verbindung gebracht. Der zweite Teil geht neuen Entwicklungen und Kenntnissen nach. Sky

WESTERN

Briganti: Das Gold des Südens Eine Frau schließt sich einer Gruppe von freiheitsliebenden Banditen an und begibt sich mit ihnen auf eine Schatzsuche. Klassische Westernzutaten, historische Anspielungen und auch ein wenig Feminismus in sechs Folgen. Netflix

Radiotipps

9.05 FEATURE

Hörbilder: Resi Pesendorfer – Widerstand in Bad Ischl Resi Pesendorfer war eine der maßgeblichen Figuren der Widerstandsbewegung in den Alpen. Bis 10.00, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist Neos-EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstätter. Bis 12.56, Ö1

14.00 HÖRSPIEL

Die "Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts" Dieletzten Tage der Menschheit von Karl Kraus (Teil eins von zwei). Bis 15.00, Ö1

19.05 COMEDY

Dave on Stage – Ein Miststück David Scheid und Jan Frankl auf der Bühne. Bis 19.30, Ö1 (Oliver Mark, Astrid Ebenführer, 27.4.2024)