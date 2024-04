"James Bond 007: Ein Quantum Trost", "Wonder Woman 1984", "Die Bruce Lee-Story – 'Be Water!'" - mit Radiotipps

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Harald Vilimsky Der EU-Abgeordnete der FPÖ stellt sich Fragen von Helma Poschner (ORF) und Andreas Koller (Salzburger Nachrichten). Bis 12.00, ORF 2

20.15 DRAMA

Nahschuss (D 2021, Franziska Stünkel) Nach seiner Promotion an der Humboldt-Universität nimmt der bekennende Kommunist Franz Walter (Lars Eidinger) ein attraktives Angebot des Auslandsnachrichtendienstes der DDR an. Als er aussteigen will, beginnt ein Überlebenskampf. Franziska Stünkels Film ist an das Leben von Werner Teske angelehnt, der 1981 als letzter DDR-Bürger zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Bis 22.05, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Ein Quantum Trost (Quantum of Solace, GB/USA 2008, Marc Forster) Sein zweiter Einsatz als James Bond führte Daniel Craig unter anderem zu einem Tosca-Abend zu den Bregenzer Festspielen. Es betört eine geheimnisvolle Olga Kurylenko, als Bösewicht erfreut der wie immer formidable Mathieu Amalric. Bis 22.30, Sat1

20.15 COMICVERFILMUNG

Wonder Woman 1984 (USA 2020, Patty Jenkins) Die Fortsetzung des ersten fulminanten Wonder Woman-Films von 2017, wieder inszeniert von Patty Jenkins. Trotz der Idealbesetzung mit Gal Gadot leider nicht auf der Höhe des Vorgängers. Bis 23.20, ProSieben

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Länger oder kürzer – wie viel Arbeit stört die Freizeit? Mit: Josef Muchitsch (ÖGB, Sozialsprecher SPÖ), Karl Ochsner (Unternehmer, Industriellenvereinigung), Elisabeth Potzmann (Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband) und Michaela Reitterer (Unternehmerin). Bis 23.05, ORF 2

23.05 50. GEBURTSTAG

Penélope Cruz Die große spanische Schauspielerin Penélope Cruz feiert heute ihren 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es zuerst die Doku Diva im Spiegel über ihren Weg zwischen Independent-Kino und Hollywood zu sehen. Danach ist um 0.05 mit Leid und Herrlichkeit aus dem Jahr 2019 eine jüngere Zusammenarbeit mit ihrem Stammregisseur Pedro Almodóvar zu sehen, der Cruz in seinem feinen, autobiografisch inspirierten Film in einer Mutterrolle besetzte. Bis 1.50, ORF 2

Feiert heute ihren 50. Geburtstag und ist ab 23.05 auf ORF 2 zuerst in einer Doku und ab 0.05 in Pedro Almodóvars "Leid und Herrlichkeit" zu sehen: Penélope Cruz. ORF

0.15 DOKUMENTARFILM

Die Bruce Lee-Story – "Be Water!" (USA 2020, Bao Nguyen) Die Doku zeichnet mit Interviews und Archivmaterial das Leben des legendären Schauspielers und Kampfkünstlers Bruce Lee nach – von Anfängen in San Francisco und Hongkong über die Zeit als Kung-Fu-Trainer in Seattle bis zum internationalen Durchbruch, der sich erst mit der Rückkehr nach Hongkong einstellte. Bis 2.00, Arte

0.35 ANIMATIONSSERIE

Die Simpsons: Nicht Es Horroclown Krusto, ist zurück und verbreitet Angst und Schrecken: Stephen Kings Es trifft auf Die Simpsons –eine gute Mischung. Bis 0.55, ORF 1

Radiotipps

9.05 GEDANKEN

Gedanken: Toxische Pommes – Vom TikTok-Star zur Autorin Über familiäre Wurzeln und das Wesen des Witzes – die Autorin, Kabarettistin und Juristin Irina alias Toxische Pommes. Bis 10.00, Ö1

14.05 PORTRÄT

Menschenbilder: Oskar Negt in memoriam "Keine Demokratie ohne Demokraten": der am 2. Februar verstorbene deutsche Sozialphilosoph Oskar Negt. Bis 14.55, Ö1

19.05 MUSIK

Ö1 Hausmusik: Andreas Varady Der Gitarrist und Ö1-Jazzstipendien-Gewinner 2023 mit Kostproben aus seinem Quintettalbum Sunrise. Bis 19.45, Ö1 (Karl Gedlicka, 27.4.2024)