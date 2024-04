ORF-Betriebsrätin: Rauswurf wegen Nebenjobs arbeitsrechtlich nicht möglich, "Tinderreisen" auf ATV: "Wos in Prag passiert, muas sie net wissen"

Hier sind die Mediennews vom Freitag:

Antrag gegen ORF-Beitrag vertagt: Westenthaler schaltet Medienbehörde ein - FPÖ-Stiftungsrat Peter Westenthaler beschäftigt gleich die KommAustria: Er beantragt, mit der Regierung Gespräche über die Abschaffung des ORF-Beitrags aufzunehmen

ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler. APA/ROLAND SCHLAGER

Andreas Prochaskas "Die Flut": Tod am Deich mit symphonischen Klängen - Das Radiosymphonieorchester spielte für den stürmischen Nordkrimi die von Karwan Marouf komponierte Filmmusik ein – zu sehen am 27. April in ORF 2

ORF-Betriebsrätin: Rauswurf wegen Nebenjobs arbeitsrechtlich nicht möglich - Interne Mail nach Berichten über Kündigung oder Entlassung von Mitarbeiter wegen Nebenjobs mit Klarstellung

"Tinderreisen" auf ATV: "Wos in Prag passiert, muas sie net wissen" - Jeden Donnerstag tindern sich um 20.15 Uhr in der aktuell besten ATV-Trash-Sendung kultige Charaktere in skurrilen Dates quer durch Europa

Zähe Innsbrucker Beziehungsarbeit bei Martin Thür in der "ZiB 2" - Sicher kein "Ja" Anzengrubers vor der Stichwahl: Georg Willis forsche Anbahnungsversuche gehen dem ÖVP-Abgänger zu weit

Schellhorn gibt Anteile an Peter Pilz' Plattform "Zackzack" wieder ab - Erklärt als Protest gegen eine 2023 veröffentlichte Nehammer-Karikatur, die den Holocaust verharmlose. Pilz weist Vorwurf zurück

Eine Jahrhundertspionin, Heavy Metal und Billy Wilder: TV-Tipps für Freitag - Außerdem eine Reportage über den Umgang mit Bär und Wolf und die Verleihung der Amadeus Awards

