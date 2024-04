Herr Stöger fand das Tor. IMAGO/RHR-FOTO

Bochum - Kevin Stöger hat beim 3:2-Heimsieg des VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim in der deutschen Fußball-Bundesliga am Freitagabend die Heimfans mit einem Doppelpack verzückt. Der 30-Jährige versenkte einen mit dem linken Fuß über die Mauer getretenen Freistoß sehenswert aus rund 17 Metern im Kreuzeck (34.) und war auch noch via Abstauber (64.) erfolgreich. Für ihn waren es die Saisontore Nummer sechs und sieben und ganz wichtige im Kampf um den Klassenerhalt noch dazu.

Die Bochumer schrieben nach acht sieglosen Spielen wieder einmal voll an und ließen dadurch zum Auftakt der 31. Runde im Abstiegskampf vorerst den Relegationsplatz hinter sich. Mit nun 30 Punkten gelang am 1. FSV Mainz 05 (27) und an Union Berlin (29) vorbei der Sprung auf Rang 14. Die Mainzer haben am Sonntag den 1. FC Köln zu Gast, die Berliner treten bei Borussia Mönchengladbach an. Danach sind noch drei Partien zu spielen.

Stark

Stöger verwandelte erstmals in der Bundesliga einen Freistoß direkt. Danach legte Felix Passlack das 2:0 (45.+2) nach. Den dritten Treffer leitete Stöger schon an der eigenen Mittellinie mit ein, am Ende hatte er keine Mühe einen von Hoffenheim-Tormann Oliver Baumann abgewehrten Schuss über die Linie zu drücken. Der ehemalige ÖFB-U21-Teamspieler hält damit, dank auch acht Assists, diese Saison schon bei 15 direkten Torbeteiligungen. Eine bessere Ausbeute hatte ein Bochumer zuletzt mit Stanislav Sestak 2007/08 (20), wie der Statistikdienst Opta verlautete.

Den weiter neuntplatzierten Hoffenheimern gelang durch Andrej Kramaric (73., 84.) nur Resultatskosmetik. Florian Grillitsch bereitete den zweiten Treffer mit einem weiten Zuspiel auf den Doppel-Torschützen vor, er war über die volle Distanz in der Abwehr im Einsatz. (APA, 26.4.2024)