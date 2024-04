Laut dem Verteidigungsministerium in Taipeh überquerten zwölf der Flugzeuge die als Mittellinie bezeichnete inoffizielle Seegrenze

Taiwan meldet chinesische Akitvitäten. EPA/RITCHIE B. TONGO

Taipeh/Peking – Taiwan hat nach eigenen Angaben 22 chinesische Militärflugzeuge in der Nähe der Insel gesichtet. Es habe "Aktivitäten von 22 Flugzeugen der Streitkräfte der Volksrepublik China" seit 9.30 Uhr (Ortszeit; 3.30 Uhr MESZ) registriert, erklärte das taiwanische Verteidigungsministerium am Samstag. Der Erklärung zufolge überquerten zwölf der Flugzeuge die als Mittellinie bezeichnete inoffizielle Seegrenze.

Die Flugzeuge hätten gemeinsam mit chinesischen Marineschiffen an einer "Kampfpatrouille" teilgenommen, hieß es weiter. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. In den vergangenen Jahren hat China seinen Druck auf Taiwan erhöht und regelmäßig Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe in die Nähe der Insel geschickt.

Der Vorfall am Samstag ereignete sich vor dem Hintergrund gemeinsamer Militärübungen der USA und der Philippinen im Südchinesischen Meer. Das chinesische Außenministerium hat den Vereinigten Staaten vorgeworfen, "eine militärische Konfrontation zu schüren".

Beobachter rechnen bis zum 20. Mai mit weiteren Machtdemonstrationen Pekings. Dann soll der designierte taiwanische Präsident Lai sein Amt antreten. Die Beziehungen zwischen Peking und Taipeh sind seit der Präsidentschaftswahl Mitte Jänner besonders angespannt: Die chinesische Regierung stuft Wahlsieger Lai als "Separatisten" ein und warnte, er werde "Krieg und Niedergang" hervorrufen. (APA, 27.4.2024)