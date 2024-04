Matchwinner Tyrese Haliburton. USA TODAY Sports via Reuters Con

Indianapolis (Indiana) - Mit einem Dreipunkter 1,6 Sekunden vor dem Ende der Overtime hat Tyrese Haliburton seinen Indiana Pacers im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zum 121:118-Heimsieg über die Milwaukee Bucks verholfen. Haliburton verwandelt den Wurf trotz Fouls an ihm und verwandelte den Bonus-Freiwurf zum Endstand. Damit führen die Pacers in dem Duell der Eastern Conference mit 2:1 in der "best of seven"-Serie.

Die Bucks, die erneut auf ihren Superstar Giannis Antetokounmpo verzichten mussten, wurden von Khris Middleton angeführt. Der 32-Jährige erzielte 42 Zähler und rettete sein Team per Dreier in die Verlängerung.

In der Western Conference fehlt den Minnesota Timberwolves nur noch ein Sieg zum Aufstieg. Mit dem 126:109-Auswärtssieg bei den Phoenix Suns steht die Serie nun 3:0 für die "Wolves". Mit 36 Punkten führte Anthony Edwards die Timberwolves an. Das Team aus Minneapolis steht vor dem ersten Sieg in einer Play-off-Serie seit 2004.

In Texas gingen die Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers mit 2:1 in Führung. Sie gewannen ihr erstes Heimspiel gegen die Kalifornier mit 101:90 und wollen am Sonntag (Ortszeit) wieder vor eigenen Fans nachlegen. Luka Doncic verpasste mit 22 Punkten, zehn Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double. (APA., 27.4.2024)

NBA-Ergebnisse vom Freitag - Play-off



Western Conference:



Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 109:126

Stand 0:3



Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 101:90

Stand 2:1

Eastern Conference:



Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 121:118 n.V.

Stand: 2:1