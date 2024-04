Das bisherige Ressort "Politik" wird in Innen- und Außenpolitik aufgeteilt. Die Bereiche "Online" und "Regionales" fusionieren

Linz – Einen umfangreichen Ressortumbau und die Zusammenlegung von Zuständigkeitsbereichen haben am Samstag die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) in ihrer Printausgabe angekündigt. Der langjährige Politik-Ressortleiter und stellvertretender Chefredakteur Wolfang Braun zeichnet mit Mai als Kurator für Themenschwerpunkte verantwortlich. Sein Ressort wird auf Innen- und Außenpolitik aufgeteilt. Die Bereiche "Online" und "Regionales" liegen zusammengefasst künftig in einer Hand.

Seit fast 20 Jahren war das gesamte Politik-Ressort unter der Federführung von Braun, der sich ab nächster Woche der Gestaltung der vertiefenden Themen-Berichte widmen wird. Leiterin des neuen Innenressorts wird Sigrid Brandstätter, bisher stellvertretende Wirtschaftsressort-Chefin. Brauns derzeitiger Stellvertreter Markus Staudinger leitet künftig die Außenpolitik.

Ab Mai fusionieren dagegen die Bereiche "Online" und "Regionales" unter der Führung von Barbara Eidenberger. Unterstützt wird sie von den zwei Stellvertretern Philipp Hirsch (Print) und Norbert König-Felleitner (Online) sowie von Manfred Wolf, der die Lokalausgaben verantwortet. (APA, 27.4.2024)