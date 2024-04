Der Vorfall soll sich Medienberichten zufolge am Freitagabend vor einem Nachtclub ereignet haben, den zwei Abgeordnete besuchten. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Helsinki – In Finnland hat ein Abgeordneter der rechtspopulistischen Regierungspartei "Die Finnen" vor einem Nachtclub mit einer Feuerwaffe geschossen. Wie mehrere finnische Medien berichteten, wurde der Politiker Timo Vornanen in der Hauptstadt Helsinki von der Polizei wegen des Verdachts auf schwere Gewalt und ein Schusswaffendelikt festgenommen. Der Zeitung "Seiska" zufolge ereignete sich der Vorfall am Freitagabend vor einem Nachtclub, den zwei Abgeordnete gerade besuchten.

Die Chefin der Partei Die Finnen, Riikka Purra, sagte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk YLE, es handle sich um einen "ernsten Vorfall mit gravierenden Folgen". Partei-Generalsekretär Harri Vuorenpää bestätigte im Onlinedienst X, dass ein Abgeordneter der Partei in den Vorfall verwickelt gewesen sei. Der Tathergang werde derzeit von der Polizei untersucht. Die rechtspopulistische Partei Die Finnen ist seit Juni 2023 Teil einer Vierer-Koalition unter dem konservativen Ministerpräsidenten Petteri Orpo. (APA, 27.4.2024)