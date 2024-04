IMAGO/Eibner-Pressefoto/Franz Fe

Zell am See – Österreichs Eishockey-Nationalteam hat im vorletzten WM-Test ein Erfolgserlebnis verbucht. Nach zuvor sieben Niederlagen in sieben Vorbereitungsspielen besiegte die ÖEHV-Auswahl am Samstag Deutschland mit 2:1 (0:1,0:0,1:0,1:0) nach Penaltyschießen. Vor 2.600 Fans in der ausverkauften Eisarena von Zell am See kam das Team von Roger Bader gegen den Vize-Weltmeister spät durch Dominic Zwerger zum Ausgleich (56.). Im Penaltyschießen waren dann nur Österreicher erfolgreich.

Österreichs Kader gewann im Vergleich zur 2:4-Niederlage in Garmisch-Partenkirchen am Donnerstag erneut mehr an Kontur. Sieben Spieler der ICE-Liga-Finalisten Salzburg und KAC stießen zum Team. NHL-Stürmer Marco Rossi und andere Teamstützen wie Thomas Raffl, Peter Schneider und Benjamin Nissner werden erst bei der Generalprobe gegen Weltmeister Kanada am 5. Mai (19.00 Uhr) in Wien auflaufen.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel machte ein kurioses Tor für Deutschland den Unterschied. Nach einer unübersichtlichen Situation ohne wirklichen Schuss musste David Madlener in Minute 7 hinter sich greifen. Der Goalie der Pioneers Vorarlberg erhielt danach aber noch einige Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen.

Später Ausgleich

Der vermeintliche Ausgleich von Manuel Ganahl im Powerplay zählte wegen Torraum-Behinderung zu Beginn des zweiten Drittels nicht. Madlener und einmal die Stange verhinderten danach das 0:2, im Schlussdrittel drängten die insgesamt bemühteren Österreicher auf ihr erstes Tor. Ein Rebound-Treffer von Schweiz-Legionär Dominic Zwerger (56.) bedeutete die Overtime, in der den Gastgebern trotz Powerplays kein Treffer gelang.

Im Shootout verwerteten Emilio Romig und Lukas Haudum ihre Versuche, während die Deutschen zweimal an der Torumrandung scheiterten. "Die Mannschaft hat sehr viel Herz gezeigt", sagte Zwerger. "Wir sind glücklich. Jetzt ein paar Tage frei, und dann starten wir in die letzte Phase." (APA, 27.4.2024)

Eishockey-Länderspiel:

Österreich - Deutschland 2:1 n.P. (0:1,0:0,1:0,1:0). Zell am See, 2.600, Tore: Zwerger (56.) bzw. Stachowiak (7.).