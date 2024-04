Rafael Nadal zeigte gegen Alex de Minaur eine beachtliche Leistung. IMAGO/Irina R. Hipolito

Madrid – Zehn Tage nach der Niederlage in Barcelona gegen Alex de Minaur ist Rafael Nadal die Revanche gelungen. In Madrid gewann der 37-jährige Spanier gegen den australischen Weltranglisten-Elften 7:6(6),6:3 und steht beim hochdotierten Sandplatzturnier im Sechzehntelfinale. Es war ein kleines Ausrufezeichen, das der 14-fache French-Open-Gewinner setzte.

Der in den vergangenen eineinhalb Jahren regelmäßig verletzt ausgefallene Nadal schlug bei seinen nicht sehr zahlreichen Matches seit Anfang 2023 nie einen so gut klassierten Gegner. Nadal zeigte gegen de Minaur in der Madrider "Caja Magica" vor den Augen einiger Prominenz wie König Felipe VI., Zinedine Zidane oder Vinicius Junior eine gute Partie mit vielen Gewinnschlägen. Nach dem 77 Minuten dauernden ersten Satz gelang ihm das entscheidende Break gleich zum Start des zweiten Umgangs. De Minaur kam im zweiten Satz zu keinem Breakball.

Nadal genießt den Moment. REUTERS/Ana Beltran

Weiter geht es für Nadal gegen den Argentinier Pedro Cachin (ATP-91.), der nach 13 Niederlagen in Folge auf der Tour in Madrid mit Siegen gegen den Steirer Sebastian Ofner und den US-Amerikaner Frances Tiafoe überrascht hat. (APA/sda, 27.4.2024)