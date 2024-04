Der Boom bei KI veranlasst Big Tech-Unternehmen wie Google, weiter in Rechenleistung zu investieren. AFP/JOSH EDELSON

In den USA hat die Alphabet-Tochter Google am Freitag (Ortszeit) eine drei Milliarden Dollar schwere Investition für verschiedene Rechenzentren angekündigt. Das Geld soll dem Unternehmen zufolge in einen neuen Rechenzentrums-Campus in Fort Wayne im US-Staat Indiana sowie in die Erweiterung von drei bestehenden Rechenzentren im US-Staat Virginia fließen.

Der Boom bei Anwendungen der künstlichen Intelligenz (KI) hat die Nachfrage nach Cloud Computing erhöht und Big-Tech-Unternehmen dazu veranlasst, ihre Rechenzentrumskapazitäten zu erweitern. Google kündigte außerdem einen mit 75 Millionen Dollar dotierten Google AI Opportunity Fund an, um Amerikaner im Bereich der künstlichen Intelligenz zukünftig zu schulen. (APA/Reuters, 28.4.2024)