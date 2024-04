Viel zu tun für Hurricanes-Goalie Frederik Andersen. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/BRUCE

New York – Die New York Islanders und Tampa Bay Lightning haben am Samstag im Play-off der nordamerikanisches Eishockey-Liga NHL das schnellstmögliche Ausscheiden abwenden können. Die Islanders gewannen das vierte Spiel ihrer "best of seven"-Serie gegen die Carolina Hurricanes nach zwei Verlängerungen mit 3:2 und verkürzten damit ebenso auf 1:3 wie die Tampa Bay Lightning. Der Stanley-Cup-Sieger von 2020 und 2021 besiegte die Florida Panthers zu Hause mit 6:3.

Titelverteidiger Vegas Golden Knights hat hingegen in der Western Conference seine erste Niederlage im diesjährigen Play-off kassiert. Das Team aus Las Vegas unterlag den Dallas Stars zuhause 2:3 nach Verlängerung und führt in seiner Serie nun nur noch 2:1.

Die Boston Bruins gingen in ihrer Serie mit einem 3:1-Auswärtssieg bei den Toronto Maple Leafs mit 3:1 in Führung. Brad Marchand erzielte dabei sein 56. Play-off-Tor für die Bruins und stellte damit einen Klub-Rekord auf. (APA/sda, 28.4.2024)

Samstag-Ergebnisse der NHL - Play-off ("best of seven")

Eastern Conference:

New York Islanders - Carolina Hurricanes 3:2 n.V. Stand: 1:3

Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 6:3. Stand: 1:3

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 1:3. Stand: 1:3

Western Conference:

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:3 n.V. Stand: 2:1