Fünf Personen in Warnwesten waren an der Aktion beteiligt. (Hinweis: Bei dem Foto handelt es sich um eine Archivaufnahme vom Dezember 2023.) IMAGO/Andreas Stroh

Fladnitz a. d. Teichalm/Wien/Österreich-weit – Mitglieder der "Letzten Generation" haben am Sonntag am frühen Vormittag der Start des Rechbergrennens, ein Motorsportevent in der Oststeiermark, verzögert. Fünf Personen in Warnwesten hatten kurz vor dem Start um 9.00 Uhr in Tulwitz (Bezirk Graz-Umgebung) die Strecke des "Großen Bergpreises von Österreich" blockiert. Die Blockade war nur von kurzer Dauer. Grund des Protestes war nach Angaben der Gruppe das fehlende Grundrecht auf Klimaschutz in Österreich.

Das Rechbergrennen wird seit 1972 auf der rund fünf Kilometer langen Bergstrecke von Tulwitz in der Gemeinde Fladnitz auf der Teichalm abgehalten. Die Strecke führt auf der dafür gesperrten Rechbergstraße (B64) auf den gleichnamigen Berg. Nach Angaben der Veranstalter fuhren heuer beim 50. Rennen 247 TeilnehmerInnen aus 18 Nationen. Das Rennen am Sonntag zählt auch als erster Lauf zur FIA European Hillclimb Championship. (APA, 28.4.2024)