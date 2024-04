Auf seiner Facebook-Page berichtet der "Anzeigenhauptmeister" (Mitte) von Diskussionen in Telegram-Gruppen, die gegen ihn gerichtet sind. Facebook/Anzeigenhauptmeister

Einem in sozialen Medien als "Anzeigenhauptmeister" bekannten jungen Mann aus Deutschland ist auf einem Parkplatz im sächsischen Bautzen ins Gesicht geschlagen worden. Der 18-Jährige soll seinen Besuch am späten Samstagabend in den sozialen Netzwerken angekündigt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dies habe rund 100 Schaulustige dorthin gelockt. Den Angaben nach soll ein Unbekannter aus einer Gruppe heraus der Internet-Bekanntheit ins Gesicht geschlagen haben.

Er wurde leicht verletzt und nach dem Eintreffen der Polizei ärztlich versorgt. Die Beamten begleiteten den 18-Jährigen auf einem Teil seines Rückwegs. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zuvor berichteten mehrere Medien.

Seit Ende Februar gibt es Medienberichte und Diskussionen über den jungen Mann, der systematisch Falschparker anzeigt und sich selbst "Anzeigenhauptmeister" nennt. Er soll eigenen Angaben zufolge auf einer Tour durch den Osten Deutschlands gewesen sein, um Falschparker zu melden. (APA/dpa, 28.4.2024)