19.40 REPORTAGE

Re: Business hinter Klostermauern Ohne wirtschaftliche Aktivitäten geht auch in Klöstern nichts. Im Südosten Frankreichs hat Oberin Anne das Kloster Notre-Dame des Neiges übernommen. Mit einem neu gegründeten Unternehmen für Putzmittel möchte sie dem alten Kloster zu neuem Glanz verhelfen. Bis 20.15, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Baumärkte Ist, was wir im Frühjahr in großem Stil im Baumarkt kaufen, auch wirklich sein Geld wert? ORF 3 wartet an einem Themenabend unter anderem mit einem Baumarkt-Check, einem Obi-Check sowie den Dokus Die Tricks mit Werkzeug und Baustoffen (21.55) sowie Ausgerechnet Baumarkt auf (22.45). Bis 23.20,_ORF 3

20.15 SIMENON-VERFILMUNG

Der Sträfling und die Witwe (La veuve Couderc, F 1971, Pierre Granier-Deferre) Alain Delon als geheimnisvoller Fremder, der bei einer von Simone Signoret verkörperten Witwe – umgeben von dörflichen Intrigen – auf einem Bauernhof Unterschlupf findet. Auf das Konto von Regisseur Pierre Granier-Deferre gehen mehrere gelungene Verfilmungen von Romanen George Simenons, darunter Die Katze, Der Zug und diese meisterliche Adaption von Die Witwe Couderc. Bis 21.40, Arte

Ziehen den Unmut der Dorfbevölkerung auf sich:Alain Delon und Simone Signoret in „Der Sträfling und die Witwe“, Arte, 20.15 Uhr. Arte/VictorI Rodrigue/Studiocanal/P

21.10 MAGAZIN

Thema Die Themen bei Christoph Feurstein: Strafmündigkeit: Kinder ins Gefängnis? / Schweres Leben – wie dicke Menschen diskriminiert werden / Berge an Plastikmüll – welche Auswege gibt es?

Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTATION

Das Afrika der Frauen Eine Reise durch sieben afrikanische Länder zu sieben Frauen, die gegen alle Widerstände an der Rettung des Kontinents arbeiten. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Die Macht der Fantasie Ein Gespräch mit dem künftigen Burgtheater-Direktor Stefan Bachmann, Anton Corbijn Dokumentarfilm Squaring the Circle über das britische Designstudio Hipgnosis und der Krimi Das Haus am Gordon Place der Londoner Historikerin Karina Urbach. Ab 23.15 ist die Doku Shake Stew – Jazz für alle zu sehen. 0.00, ORF 2

Radiotipps für Montag

9.05 WISSEN

Radiokolleg Diese Woche geht es um heimische Singvogelarten und das Free Austrian Movement. Außerdem gibt es neue Einträge in das Lexikon der österreichischen Popmusik. Mo–Do, jeweils bis 10.00, Ö1

15.55 MAGAZIN

Betrifft: Geschichte Fast vergessene Traditionen: Pionierinnen der Sozialarbeit in Österreich. Mit dem Sozialpsychologen Karl Fallend, Gestaltung: Ute Maurnböck. Mo–Fr, jeweils bis 16.00, Ö1