Perfekter Sonntag für Muhammed Cham. AFP/ROMAIN PERROCHEAU

Clermont-Ferrand – Clermont Foot hat sich im Fußball-Abstiegskampf der französischen Ligue 1 mit einem Sieg zurückgemeldet. Das Schlusslicht kam am Sonntag in der 31. Runde zu einem 4:1-Heimsieg über Stade de Reims, ÖFB-Teamspieler Muhammed Cham schnürte einen Elfmeter-Doppelpack für die Gastgeber. Der 23-Jährige verwertete zunächst einen Hands-Penalty zum 1:0 (31.), in Hälfte zwei traf er vom Punkt zum 2:1 (56.). Clermont verringerte den Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf vier Zähler.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze kam OSC Lille zu einem 2:1-Sieg in Metz, während Nizza in Straßburg 3:1 gewann. Lille (55 Punkte) sprang damit auf Platz drei, Nizza (51) ist Fünfter. AS Monaco (58) mit Trainer Adi Hütter spielt am Abend (19.00) bei Olympique Lyon. Bei einem Punktverlust der Monegassen ist Paris Saint-Germain Meister. (APA, 28.4.2024)