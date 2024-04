"Fit mit Philipp" ist kein Vergleich mit Harald Vilimsky in der ORF-"Pressestunde" - erschöpfender geht TV-Workout kaum. Das wird aber eher nicht der Grund gewesen sein, warum nun auch Servus TV doch auf "Fit mit Philipp" verzichtet. Hier kommen die Etat-Mediennews vor dem Start in die neue Woche:

Fit mit Vilimsky Der FPÖ-Spitzenkandidat für die EU-Parlamentswahl reibt in der "Pressestunde" wieder gewaltig auf. Und wen macht er verantworlich für seine Brachialrhetorik? Die Journalisten, die es nach seinen Worten zu "durchbrechen" gilt. Hier geht's zum TV-Tagebuch.

Servus TV fit ohne Philipp Der Red-Bull-Sender besann sich offenbar seiner Philosophie, dass man Formate nicht einfach von anderen übernimmt. Die Absage an den Buntsockenchamp.

Bei Böhmermann nichts zu lachen Polizeiversagen bei Terror in Hanau: Die Sicherheitsbehörden in "Hessen, dem Österreich Westthüringens", beschäftigen das "ZDF Magazin Royale". Hier geht's zum TV-Tagebuch.

Lugners Heirat, Benkos Bauch und KI als linke Gefahr im "Blattsalat" "Zur Zeit" berichtet verstört über Gefahren, die den Deutschen durch linke KI-Propaganda drohen – Günter Traxlers Medienglosse.

"Seinfeld" wiedergesehen, ein Fest der Absurditäten Bis "Yada, Yada!" überhandnahm, machten sieben Staffeln mit dem Comedy-Genie jedenfalls Manfred Rebhandl "unfassbar glücklich".

Podcast-Star Pablo Trincia im Gespräch "True Crime zeigt, dass unser Leben nicht so beschissen ist". Kriminalgeschichten mit Gefühl: In Italien hat True Crime mit Pablo Trincia eine Stimme. Was macht die Kombination so erfolgreich? Ein Beitrag vom Journalismusfestival in Perugia

Feministische News-Host Young sieht "globalen Pushback gegen Frauenrechte" Die feministische Nachrichtenshow "The 51 Percent" läuft seit zehn Jahren. Host Annette Young blickt besorgt auf die Situation von Frauen weltweit. Ein Interview vom Journalismusfestival in Perugia

Ballaufs Liebe im "Tatort": Wie sehen Sie den Sonntagskrimi? Der "FAZ" und der "Süddeutschen" geht "Diesmal ist es anders" sehr zu Herzen. Dem STANDARD geht er zu weit – das TV-Tagebuch und das Forum zum Sonntagskrimi.

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Länger oder kürzer – wieviel Arbeit stört die Freizeit? Hier entlang zum STANDARD-Forum zur Sonntagabenddebatte im ORF.

Pippi, aber nicht für immer Inger Nilsson wird 65 und will nicht als ewige Pippi Langstrumpf gelten.

Switchlist Penélope Cruz wird 50 und Debatte über die Arbeitszeit: TV-Tipps für Sonntag

Guten Start in die neue Woche!