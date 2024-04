Die Bawag Bank meldet einen satten Gewinn. IMAGO/CHROMORANGE

Wien – Die Bawag hat im ersten Quartal 2024 um ein Fünftel mehr Gewinn erzielt. Der Nettogewinn legte im Vergleich zur Vorjahresperiode um 20 Prozent auf 166,9 Millionen Euro zu. Der Nettozinsertrag stieg um acht Prozent auf 311,8 Millionen Euro, der Provisionsüberschuss erhöhte sich um sechs Prozent auf 81 Millionen Euro, wie die börsennotierte Großbank am Montag mitteilte. Der Geschäftsausblick für das laufende Jahr wurde bestätigt.

Weiter Zukauf möglich

Die operativen Aufwendungen des Finanzinstituts vergrößerten sich um sechs Prozent auf 126,2 Millionen Euro. Die Risikokosten beliefen sich auf 29,9 Millionen Euro, ein Anstieg von 9,3 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Quote notleidender Kredite (NPL-Quote) lag Ende März 2024 bei 1,0 Prozent.

Anfang Februar hat die Bawag die Übernahme der niederländischen Online-Bank Knab bekannt gegeben. Nun deutet Bawag-Chef Anas Abuzaakouk einen weiteren Zukauf an. Man habe das Überschusskapital für den Erwerb der Knab Bank, "sowie für weiteres M&A, das sich in fortgeschrittenem Stadium befindet, vorgesehen", so Abuzaakouk in einer Aussendung.

Den Ausblick für 2024 beließ die Bawag unverändert und bestätige die Finanzziele (ohne M&A Effekte): Anvisiert wird ein Ergebnis vor Steuern von über 920 Millionen Euro, ein "Return on tangible equity" von über 20 Prozent und eine Cost-Income-Ratio (CIR) von unter 34 Prozent. (APA, 29.4.2024)