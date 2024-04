"Kleiner Parteitag" SPÖ-Chef Babler will "historische Weichenstellung"

Ausführlich auf die Nationalratswahl eingestimmt hat Andreas Babler seine Partei beim "kleinen SPÖ-Parteitag" in Wieselburg. Unter dem Motto "Mit Herz und Hirn" hat Babler in seiner einstündigen Rede 24 Ideen seines Expertenrats präsentiert. Die SPÖ will er von einer "Dampflok zu einem Railjet" machen