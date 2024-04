Nahost "Gebe Gott Frieden": Menschen in Rafah müde vom Krieg

Israel hat immer wieder eine großangelegte Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gazastreifens angekündigt – ungeachtet internationalen Protests gegen die Pläne. In die Stadt nahe der ägyptischen Grenze waren in den vergangenen Monaten mehr als 1,5 Millionen Bewohner des nördlichen Gazastreifens geflüchtet. Nun hoffen die Menschen auf Fortschritte in den Verhandlungen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas