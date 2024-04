Mike Conley und Nickeil Alexander-Walker steigen mit den Minnesota Timberwolves auf. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRIS

Phoenix (Arizona) - Die Minnesota Timberwolves sind als erstes Team ins Viertelfinale der nordamerikanischen Basketballliga NBA eingezogen. Mit dem 122:116-Sieg über die Phoenix Suns fixierten sie den 4:0-Sieg in der Play-off-Serie, Anthony Edwards erzielte dabei 40 Punkte. Nächster Gegner ist der Sieger des Duells zwischen den Denver Nuggets und den Los Angeles Lakers, in der Serie führen die Nuggets 3:1.

Währenddessen gingen die Indiana Pacers mit einem 126:113-Triumph über die Milwaukee Bucks in der Serie mit 3:1 in Führung. Die LA Clippers glichen dank einem 116:111 über die Dallas Mavericks zum 2:2 aus. Paul George und James Harden erzielten jeweils 33 Punkte für die Clippers und verhinderten damit eine denkwürdige Niederlage. Unter anderem wegen 40 Punkten von "Mavs"-Guard Kyrie Irving gaben die Kalifornier zwischenzeitlich eine 31-Punkte-Führung aus der Hand, konnten das Spiel aber dann doch zu ihren Gunsten entscheiden. (APA, 29.4.2024)

NBA’s Top 10 Plays of the Night | April 28, 2024

NBA

NBA-Ergebnisse vom Sonntag - Play-off. 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 126:113 - Stand in der Serie: 3:1

Western Conference:

Phoenix Suns - Minnesota Timberwolves 116:122 - Endstand in der Serie: 0:4

Dallas Mavericks - Los Angeles Clippers 111:116 - Serie: 2:2