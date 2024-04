ORF On soll am 22. Mai die ORF-TVthek ablösen. Settele leitete zehn Jahre lang die größte slowakische Fernseh- und Streaminggruppe Markíza

Medienmanager Matthias Settele soll nach noch unbestätigten STANDARD-Infos das Projektmanagement für den ORF-Streamingplayer ORF On übernehmen. ORF On lief bisher seit Jahresbeginn als "Testversion" und soll wie berichtet am 22. Mai die TVthek des ORF ablösen. Settele ist ein Kenner und Könner des Fernsehgeschäfts mit internationaler Erfahrung. Nach zehn Jahren an der Spitze der größten slowakischen Fernseh- und Streaminggruppe Markíza kehrte er vergangenes Jahr nach Österreich zurück.

Das Projektmanagement für die Streamingplattform soll Settele offenbar als Beratungsmandat übernehmen, über seine Beratungsfirma SetTele.

Matthias Settele managt die ORF-Streamingplattform ORF On.

2021 wurde Settele als möglicher Bewerber um den Job des ORF-Generaldirektors gehandelt. In der ORF-Generaldirektion nahm seine internationale Karriere ihren Ausgang – in den 1990ern wurde der Germanist, Historiker und damalige ORF-Journalist Bürochef von ORF-General Gerhard Zeiler, der später die RTL-Gruppe leitete und heute President International von Discovery Warner Bros ist. Settele ging mit Zeiler zu RTL nach Deutschland, leitete dort das Business-Affairs-Programm. Mit seiner Beratungsfirma Set-Tele beriet und managte er Sender und Sendergruppen in mehr als 20 TV-Märkten in Europa, etwa in Kroatien für RTL.

"So nah wie möglich an Netflix dran"

"Natürlich muss der Player des ORF so nah wie möglich an Netflix dran sein und gleich gut oder besser als die lokale Konkurrenz. Sonst ergibt es ja keinen Sinn", sagte Settele 2023 im Interview mit dem STANDARD – das beziehe sich "auf die Technik, auf die Usability für die Konsumenten und am Ende auch auf die Inhalte und Produktionen. Das ist die Messlatte". Früher konnte man "österreichische Lösungen" finden – das gibt es nicht mehr. "Jeder Konsument, jede Konsumentin kann sofort mit drei Klicks sehen, ob die Plattform mit Amazon oder HBO mithalten kann." (red, 29.4.2024)