Katharina Auer-Voigtländer ist Institutsleiterin an der FH St. Pölten. In ihrer Doktorarbeit erhob sie, wie geflüchtete Menschen die Ankunft in Österreich erleben

Wie kann ein Staat damit umgehen, dass Menschen zuwandern? Wie können sie in das Sozialsystem integriert werden? Katharina Auer-Voigtländer wählte zur Beantwortung die individuelle Perspektive Betroffener – und schloss damit eine Forschungslücke zur Frage: Wie geht es jenen, die in Österreich ein neues Leben beginnen?

Individuelle Erfahrungen beleuchtet

Die Forscherin sammelte Biografien und Geschichten, ging auf Veranstaltungen, in Lokale, auf öffentliche Plätze. Auer-Voigtländer, heute Departmentleiterin am Ilse-Arlt-Institut für Soziale Inklusionsforschung der FH St. Pölten, nahm sich dafür zwei Jahre Zeit. "Bei der Ankunft in einem neuen Land muss man sich zurechtfinden und in einem meist unbekannten soziokulturellen Umfeld neu orientieren. Doch welche Wege man dabei genau geht, hängt von jedem Einzelnen ab", berichtet sie. Aus dem gesamten Material entwickelte sie vier Typen, die exemplarisch für das Ankommen stehen.

Der "sich dem Kontext beugende" Typ orientiert sich stets an den Vorgaben. Der "optimistisch arbeitende" Typ schafft sich Möglichkeiten innerhalb vorgegebener Grenzen und kommt so an das eigene Ziel. Der "enttäuscht suchende" Typ hat hohe Erwartungen an die Integrationsstrukturen, vertraut dem System, wird aber rasch von der Realität eingeholt. Einzig der "autonom entwickelnde" Typ versucht außerhalb des regulären Rahmens zu handeln, um so etwa schneller in einen Deutschkurs oder an einen Arbeitsplatz zu kommen.

Marginalisierte Perspektiven

Ausgerechnet Menschen, die autonom agieren und sich nicht an klassischen Integrationsangeboten entlanghanteln, seien oftmals erfolgreicher und zufriedener – laut Auer-Voigtländer ein Paradoxon des Systems. Die Forscherin betont zudem, wie vielschichtig das frühere Leben von geflüchteten Menschen auf ihre Ankunftserfahrung wirkt. Es war nicht ihr Interesse, Fluchtmigration von einem politischen Standpunkt aus zu betrachten: "Was die Politik mit den Forschungsergebnissen macht, ist nicht so sehr die Frage", betont die Forscherin. Viel eher sollten wir uns fragen, ob Inklusion und Gleichberechtigung derzeit überhaupt möglich und politisch sowie gesellschaftlich gewollt sind und was es dafür bräuchte.

Auer-Voigtländer begann ihr Studium der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule St. Pölten, da sie sich, wie sie selbst sagt, "auch mit Theorie" beschäftigen wollte. Eine Studienassistenz und frühes Mitwirken an Forschungsprojekten am Ilse-Arlt-Institut führten sie in die Wissenschaft. Sie entschied sich für ein Doktorat der Sozialen Arbeit in Deutschland an der Partnerhochschule Emden/Leer und der Universität Vechta, das sie mit der höchsten Auszeichnung abschloss. Warum sie sich gerade für das Thema Migration entschied? Die Forscherin verweist auf ihr Interesse an marginalisierten gesellschaftlichen Perspektiven und ihre ehrenamtliche Tätigkeit von 2014 bis 2016. (Sebastian Lang, 7.6.2024)