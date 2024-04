19.40 REPORTAGE

Re: Seniorinnen gegen Schweizer Klimapolitik Rita Schirmer hat Grund zum Jubeln. Sie und ihr Verein Klimaseniorinnen waren vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gezogen. Ihre Klage: Die Schweizer Regierung bekämpfe den Klimawandel nicht ausreichend. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Ex Machina (GB 2014, Alex Garland) Menschen im Clinch mit künstlicher Intelligenz. Kluge Science-Fiction von Alex Garland mit Alicia Vikander. Bis 22.25, Tele 5

Die niederländische Politikerin Lara Wolters auf dem Weg zur Arbeit: Arte widmet der Europa-Wahl einen Schwerpunktabend, darunter um 21.45 Uhr die Doku "Der Kompromiss – In den Korridoren der Macht". © Zadig Productions/Factstory

20.15 SCHWERPUNKT

Europa 2024 Vom 6. bis 9. Juni wählt Europa. Arte zeigt aus diesem Anlass heute zuerst die Sondersendung Europa 2024 – Was bewegt uns?, die sich mit den großen Wahlkampfthemen Migration und Grenzen, Wirtschaft, Klima und Umwelt befasst. Danach lässt der Dokumentarfilm Der Kompromiss – In den Korridoren der Macht ab 21.45 hinter die Kulissen eines politischen Kampfes für Menschenrechte und Umweltschutz blicken. Die Doku Endspiel um Europa – Die Europäische Union am Scheideweg (23.20) begleitet Europaabgeordnete und analysiert die Verschiebung politischer Positionen während der Amtszeit von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bis 0.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Korridore des Lebens – Europas grenzenlose Natur Wem ist bewusst, dass Hirsche auch noch heute von den Karpaten bis nach Österreich wandern? Dass Atlantiklachse sich zum Laichen ihren Weg von der Nordsee durch den Rhein Richtung Alpen bahnen und Wölfe alte Bergbaugebiete in der ostdeutschen Lausitz als Lebensraum entdeckt haben? Die Doku zeigt, dass sich nicht nur die Menschen über Europas Grenzen hinwegbewegen. Bis 21.05, ORF 2

21.00 GESPRÄCH

Am Roten Stuhl: Klaus Eckel Am 1. Mai wird Kabarettist Klaus Eckel, zu Gast bei Bernhard Egger Auf dem Roten Stuhl, über verlorene Leidenschaft, Burnout, seine neu gewonnenen Erkenntnisse und das Comeback erzählen. Bis 22.05, ORF 3

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Bablers Plan, Verbrenner gegen E-Auto im EU-Wahlkampf und die Innsbruck-Wahl. Im Studio zu Gast ist SPÖ-Chef Andreas Babler. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Der Radio und Fernsehmoderator Andi Knoll und die Autorin und Moderatorin Elke Heidenreich sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.05, ORF 1

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die dunklen und hellen Seiten der Nacht Die Nacht kann bekanntlich schön, verlockend und geheimnisvoll, aber auch unheimlich und bedrohlich sein. Menschen, für die Nächte eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen, berichten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen. In Nicht egal! Junge Visionäre werden ab 23.15 junge Menschen vorgestellt, die vernetzt und grenzüberschreitend denken und mit innovativen Ideen die Gesellschaft gestalten wollen. Bis 0.05, ORF2

23.05 SATIRE

Maschek Die Synchronsatiriker werfen einen Blick zurück und sprechen drüber – eine rundum vergnügliche Angelegenheit. Bis 23.40, ORF1

0.00 HORROR-SCI-FI

Das Ding aus einer anderen Welt (The Thing, USA 1982, John Carpenter) Eine außerirdische Lebensform rafft ein Forschungsteam in der Antarktis hinweg. Als John Carpenters Verfilmung einer Erzählung von John W. Campbell Jr. 1982 dem Optimismus von E. T. und Co in die Quere kam, wurde sie in der Luft zerfetzt. Schleichend, aber unaufhaltsam hat der in der Kälte Alaskas gedrehte Film seine Anhängerschaft gefunden. Bis 1.55, Nitro