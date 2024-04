Hier sind die Mediennews vom Montag:

Justiz verdächtigt Fellner, Strache und Ex-FPÖ-Minister der Inseratenkorruption - Die Oberstaatsanwaltschaft Wien hat die WKStA angewiesen, ein Verfahren gegen Strache, Kickl, Kunasek und Hartinger-Klein einzuleiten

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. IMAGO/Martin Juen

Ari-Rath-Preis 2024 für kritischen Journalismus geht an STANDARD-Korrespondentin Maria Sterkl - Ausgezeichnet wird auch das "Palestine-Israel Journal". Verleihung findet am 13. Mai statt

TV-Profi Matthias Settele wird Berater für Streamingplayer ORF On - ORF On löst am 22. Mai die ORF-TVthek ab. Settele leitete zehn Jahre lang die slowakische Fernseh- und Streaminggruppe Markíza. Neue ORF-Dienststelle "Young Audience" kommt

"Fit mit den Stars" mit Roman Mählich: Bescheidener "Star" mit O-Beinen - Diese Woche turnt uns der Ex-Fußballprofi und ehemalige Trainer im ORF lächelnd etwas vor

"Im Zentrum" zur 41-Stunden-Woche: Wie man Arbeitende zu Leistung erzieht - Eine generelle Arbeitszeitverkürzung gehe gar nicht, sagte Industrieller Ochsner. Gewerkschafter Muchitsch schob die 32-Stunden-Woche auf die lange Bank

Frauen, die Männer stalken: "Rentierbaby" auf Netflix - Vier Jahre lang wird ein Comedian in der neuen Miniserie von einer Frau verfolgt und belästigt. Der Protagonist erzählt dabei von einer wahren Erfahrung

Sicherheitsexpertin: "Fast jede Redaktion ist mit Onlinegewalt konfrontiert" - "Die Bedrohung für Frauen ist unverhältnismäßig groß", sagt Sicherheitsberaterin Yemile Bucay. "Online ist ein Spiegelbild unserer Offlinewelt"

"Der Sträfling und die Witwe", Strafen für Kinder: TV-Tipps für Montag - Baumärkte und Business hinter Klostermauern, neuer Burgchef im "Kulturmontag"

