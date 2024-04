Blick in die Dauerausstellung des Wien Museums am Karlsplatz. APA/HANS KLAUS TECHT

Das Wien Museum freut sich knappe fünf Monate nach seiner Wiedereröffnung im Dezember 2023 über 300.000 Besucherinnen und Besucher, die das generalsanierte und teils neu gestaltete Haus am Karlsplatz seither frequentiert haben. Damit haben laut einer Aussendung vom Dienstag bereits doppelt so viele Menschen das neue Museum besucht wie vor dem Umbau in einem ganzen Jahr.

Durchschnittlich besuchen das Haus täglich 2.454 Personen, wobei Samstag und Sonntag die besucherstärksten Tage sind. An den bisher angebotenen 213 öffentlichen Führungen nahmen rund 5.800 Personen teil, rund 9.000 Personen buchten insgesamt 300 private Führungen, die bis Jahresende ausgebuchten Schulworkshops wurden bisher von rund 4.000 Schülerinnen und Schülern besucht.

"Als man mich vor der Eröffnung fragte, wie viele Besucher:innen ich mir im neuen Museum wünsche, antwortete ich mit einer für mich damals etwas gewagten Prognose: 300.000. Also doppelt so viele wie früher. Dass wir diese Zahl bereits nach fünf Monaten erreicht haben, macht mich wirklich stolz", freut sich Direktor Matti Bunzl. Das Konzept des freien Eintritts in die Dauerausstellung gehe laut der kaufmännischen Direktorin Christina Schwarz "wunderbar auf", sowohl hinsichtlich der sozialen Barrierefreiheit, aber auch im Sinne der Umwegrentabilität wie Einnahmen in Gastronomie und Shop. Auch die kostenpflichtigen Sonderausstellungen seien weiterhin gut besucht. (APA, 29.4.2024)